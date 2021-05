Dansk stjerne indlagt i Moskva

På det værst tænkelige tidspunkt måtte Gabriel 'Iffe' Lundberg forlade sit hold.

CSKA spillede afgørende kvartfinale i VTB-ligaen, og den danske stjerne skulle endnu engang vise det tårnhøje niveau, der har givet ham prisen som årets nye spiller i ligaen.

Men den 26-årige guard fra København fik det dårligt, og i pausen måtte han køres på hospitalet efter kun fem minutter på banen.

De ville gerne have, at han blev natten over, men i dag er meldingen, at han ikke kan komme hjem før om et døgn mere - tidligst.

- Jeg har det okay, tak. Jeg har det lidt bedre end i går, men det er stadig ikke normalt overhoved. Jeg skal være her på hospitalet en ekstra dag, så de kan holde mig under opsyn og sikre, at det jeg nu har, forsvinder hurtigst muligt. Så det ikke bliver endnu værre, siger 'Iffe' i en talebesked til Ekstra Bladet.

- Det er ikke noget alvorligt, ifølge hvad de siger. Det er altid noget, lyder det medtaget, men dog optimistisk fra Lundberg.

Han har ellers nydt succes i sin første tid hos det russiske storhold, og han kan forhåbentlig blive frisk til nogle af semifinalerne i både basketballens svar på Champions League, EuroLeague, og VTB-ligaen, hvor holdkammeraterne vandt en gyser uden hjælp fra det danske és.

- Han kunne ikke hjælp holdet, fordi han følte sig svimmel. Er det ikke sort uheld? Lad os håbe, at det ikke er alvorligt, siger træneren Dimitris Itoudis til klubbens hjemmeside.

Han må formentlig undvære sin nøglespiller i første semifinale-kamp i VTB-ligaen, som spilles mandag.

Til sommer har Lundberg frie hænder til at skifte klub, og målet er NBA, hvor ingen danskere før har optrådt.