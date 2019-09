Dansk stjerne straffet: Ikke handicappet nok

Et af Danmarsk største håb om medaljer ved de paralympiske lege, Sophie Walløe, er blevet reklassificeret. Det betyder, at hun ikke længere kan spille parabordtennis

Et håb om medaljer ved det forestående EM - og på den længere bane ved de paralympiske lege i Tokyo næste år - er blevet forvandlet til et mareridt for Sophie Walløe.

Forud for EM i Helsingborg er den danske parabordtennisspiller nemlig klassificeret helt ud af international parabordtennis.

Det er hun, fordi det internationale bordtennisforbund, ITTF, har indført et nyt pointsystem - og her er Sophie Walløes hoftedysplasi altså ikke længere et stort nok handicap til at blive klassificeret i klasse 10, der er for spillere med mindst funktionsnedsættelse.

Et kæmpe chok for Sophie Walløe selv.

- Jeg er meget chokeret og skuffet, og selv om man kender risikoen, når man som klasse 10-spiller skal testes, så var det uventet og en hård dom at få her dagen før EM, som jeg har trænet frem imod.

- Jeg synes, timingen er urimelig, ikke kun over for mig selv, men også over for alle dem, der står bag mig og har satset på mig, siger Sophie Walløe i en pressemeddelelse.

Walløe er blevet testet, fordi hun nu som 19-årige er færdigudvokset og skulle revurderes. Samtidig er der altså blevet udarbejdet en ny test, hvor hun ikke scorede højt nok. Hun fik lov til at få foretaget en ny test søndag, da hun blot manglede fem point, men den test blev udført efter andre principper.

Derfor har Parasport Danmark valgt at appellere afgørelsen.

- Det kan være fornuftigt at kigge på procedurer for klassifikationen, men det er i mine øjne helt vanvittigt at ændre på reglerne så kort tid før de Paralympiske Lege.

- Det er simpelthen ikke fair over for nogen eliteatleter at kunne blive testet ud på denne her måde til et stort internationalt mesterskab under et år før de Paralympiske Lege. Det er fuldstændigt utilstedeligt i min optik, siger Lykke Guldbrandt, der er ansvarlig for klassifikation i Parasport Danmark.

Sophie Walløe har tidligere vundet VM-sølv samt EM-sølv- og -bronze. Ved de paralympiske lege i Rio i 2016 tabte hun bronzekampen.

