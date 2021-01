Dansk stjernetræf i Dubai

Myndighederne har været klare i spyttet på det seneste.

Hold jer hjemme. Gerne inden for egne døre - og i særdeleshed inden for landets grænser.

Det var en anbefaling den tidligere verdensmester i boksning Mikkel Kessler så stort på, da han og familien 25. december rejste mod fjerne himmelstrøg for at holde ferie.

For det røg han og fru Lea ind i en ordentlig shitstorm.

De har på de sociale medier ikke lagt skjul på, at destinationen var Dubai. Og her er de endnu.

Onsdag tog Mikkel sig tid til en frokost i selskab med gode venner og bekendte, der for de flestes vedkommende har det til fælles, at de er tidligere sportsstjerner i Danmark.

Mette forlader Danmark: Forelsket i racerkører

Der var Kesslers gode ven gennem mange år, bordtennisstjernen Michael Maze. Så var fodboldstjernen Nicklas Bendtner også at finde dernede. Og det samme var pokerspilleren Theo Jørgensen samt badmintonspillerne Joachim Persson og Mathias Boe.

Sidstnævnte er såmænd bosat i Dubai med sin indiske kæreste, skuespillerinden Taapsee Pannu.

Og så vil den skarpe læser også genkende endnu et kendt ansigt på billedet - halvt gemt bag Mikkel Kessler. Det er The Viking Warrior's gamle rival i bokseringen, walisiske Joe Calzaghe, der tilmed har sin søn på den anden side af sig.

Joe Calzaghe smed for et par dage siden dette billede på Instagram.

Mathias Boe og Joachim Persson holdt nytår i Dubai.

Ekstra Bladet erfarer, at der som sådan ikke var arrangeret stjernetræf på en restaurant i Dubai på forhånd. Det skete nærmest bare. Gamle venner hookede op med gamle bekendte, der igen havde andre venner med. Og pludselig sad alle omkring det samme bord og spiste og drak i et festligt lag.

Danske stjerner i højt transfer-spil

I Dubai er det tilladt at være samlet ti personer omkring et bord på en restaurant, mens man udenfor skal bære mundbind overalt. For nylig er reglerne blevet lempet en anelse, så man igen eksempelvis har måttet servere alkohol på flaske.

Udenrigsministeriet skærpede fredag rejsevejledningen for hele verden fra at have været 'orange' til 'rød'. Det vil sige, at alle rejser til hele verden frarådes.

