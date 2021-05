Dansk super-duo får én OL-chance

Dansk roning er allerede sikret to deltagende både ved OL i Tokyo ved Sverri Nielsen i singlesculler og en damefirer, der ventes at bestå af Trine Dahl Pedersen, Christina Juhl Johansen, Frida Sanggaard Nielsen og Ida Gørtz Jacobsen.

Men i Dansk Forening for Rosport håber man, at flere både kan indløse billet til sommerens udsatte OL, når der i schweiziske Luzern kæmpes om de sidste pladser fra den 15. til 17. maj.

Fire danske både deltager, og forventningerne knytter sig ikke mindst til Fie Udby og Lærke Berg Rasmussen, der for mindre end tre uger siden blev sat sammen i en ny satsning i en toer uden styrmand.

- Det er sket før, at vi laver sene satsninger, og det ville da have styrket deres muligheder, hvis de var startet sammen tidligere, men jeg er fortrøstningsfuld, siger sportschef Finn Trærup-Hansen.

En meget stærk konstellation

Fie Udby Erichsen har siden 2010 siddet i singlesculleren og har blandt andet vundet OL-sølv og VM-bronze i disciplinen, men er ikke kvalificeret til sommerens OL.

I stedet jagter hun OL-plads med Lærke Berg Rasmussen, der vandt OL-bronze i 2016 med Anne Dsane Andersen i toer ude styrmand. Lærke Berg Rasmussen har været med til at sikre OL-billet til damefireren, som hun nu forlader.

- Vi betragter Fie og Lærke som en meget stærk konstellation, og vi ser et stærkt perspektiv i at sætte dem sammen.

- Det er roere med en historik, god fysik og stor erfaring med konkurrencer, hvor de ved, hvad der skal til. Nu skal de have deres roning til at spille sammen på de rigtige tidspunkter, siger sportschefen.

Også hos herrerne stiller Danmark til OL-kvalifikationen med en toer uden styrmand, som Joachim Sutton og Frederic Vystavel sidder i.

'Det bliver meget intenst'

Endelig er der danske konstellationer i to letvægtsdobbeltscullere med Emil Espensen/Oscar Petersen og Marie Mørch/Mathilde Persson.

Den sidstnævnte duo skal slutte i top-3 i finalen for at komme til OL, mens de øvrige klasser blot har to pladser at kæmpe om.

- Det bliver jernhård konkurrence, da nogle af de stærke lande ikke har kvalificeret sig og har haft et år mere til at mobilisere deres kræfter. Det bliver meget intenst, forudser Finn Trærup-Hansen.

- Vi skal ramme gode dage for at kvalificere både, men jeg synes, at vi står velforberedte efter træningslejren i Portugal. Vi krydser fingere for at få mindst en båd mere med, men gerne flere.