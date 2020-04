Dansk topboss gruer: - Et kæmpe problem

Det danske foreningsliv må lide hele sommeren under coronakrisen. Formand i DIF, Niels Nygaard, håber på flere penge til at dække tabet

Dansk idræt er gået sukkerkold.

Regeringens corona-tiltag strækker sig ind i maj, og forbud mod store forsamlinger forventes at vare august ud.

Tirsdag fulgte dog en økonomisk indsprøjtning i form af en hjælpepakke på 50 millioner fra regeringen. Joy Mogensen vurderede med aftalen, at kulturlivet er dækket godt ind til at klare sig gennem coronakrisen.

Den opfattelse deler formand i Dansk Idrætsforbund Niels Nygaard dog ikke, selvom hjælpen er værdsat.

- Et slag på tasken, så tror jeg ikke, det er nok over hele perioden. Men vi har ikke regnet det helt igennem endnu. Efter påske ved vi bedre, hvor meget det kommer til at koste. Men hjælpen er selvfølgelig en god start, især psykologisk, forklarer Nygaard.

Håbet om at kunne genoptage en sæson på nogenlunde normal vis er efterhånden knust i en del sportsgrene. Og det gør lige så ondt i toppen som i bunden af dansk sport.

- Jeg er lige så bekymret for breddeidrætten som for eliten, siger formand i Dansk Idrætsforbund Niels Nygaard.

- Det er jo et kæmpe problem for foreninger med store arrangementer, påsketurneringer, sommerturneringer, de normalt har en indtægt på. De frivillige er jo sat helt ud af spil. Alt deres arbejde med at sælge pølser, hjælpe til på festivaler, have kræmmermarkeder, som jo er en vigtig indtægskilde, det er nu udelukket.

Udover at idrætsforeningernes medlemmer selv er tvunget ud på sidelinjen, så bliver de også påvirket udefra af de generelt vanskelige kår for sponsorer.

- De små sponsorer - bagermesteren, frisøren, frygter mange også vil falde fra, fordi mange butikker og virksomheder er så pressede, uddyber Nygaard.

Team Esbjergs håndboldkvinder er grundet den tidlige sæsonafslutning kåret til danske mestre 7. april. Foto: Ritzau Scanpix

Aflysninger på stribe

I DIF er man i gang med at danne sig et komplet overblik over omkostningerne. Herunder om der blødes medlemmer, som sparer på kontingentet i den lange periode, hvor deres sportsgren alligevel er sat ud af spil.

Nygaard håber dog, at folk hænger i.

- Mit indtryk er, at folk indtil videre holder fast i deres kontingenter og hænger i. Men vi kan jo ikke udelukke, at familier, der bliver nødt til at spare, også sparer det væk på sigt. De udsatte grupper, lavindkomstområder og ghettoområder, der skal vi gøre en ekstra hård indsats for at få folk med igen.

Tilbage i toppen af dansk sport har man flere og flere steder valgt at kaste håndklædet i ringen. Tirsdag besluttede DHF blandt andet at afslutte håndbold-sæsonen før tid.

- Det er ingen hemmelighed, at det her scenarie er det værst tænkelige, der kunne ske for dansk håndbold, siger DHF-formand Per Bertelsen på forbundets hjemmeside.

Aflysningen af den danske håndboldsæson før tid vil også få store konsekvenser for nogle af klubberne, vurderede direktør i Divisionsforeningen Håndbold Thomas Christensen. De fraværende billet- og TV-indtægter gør rigtig ondt på kontoen.

- Det er uundgåeligt, at der kommer konkurser efter det her, lød det over for TV2 Sporten.

