Dansk vidunder smadret: Fod spist indefra

Lægerne overså en ting - og det blev fatalt for karrieren.

På tærsklen til indgangen til verdens bedste basketball-liga fik danske Christian Drejer en ganske normal skade, nemlig en forstuvet ankel. Sjældent går der dog så grim en infektion i anklen, som det var tilfældet for Danmarks bedste basketballspiller.

- Infektionen fik lov til bare spise min fod indefra, og lige pludselig havde jeg infektion i hele den nedre del af mit venstre ben, og jeg fik at vide, at min fod måske skulle skæres af, siger han til TV2.

Han tabte 22 kilo på 10 dage, og var efter eget udsagn dødelig syg. Det tog ham lang tid bare at komme tilbage til at gå, og han sad ude et år. Skaden og infektionen kom dog til at plage ham hele resten af karrieren, som han måtte stoppe som bare 25-årig.

På det danske landshold brillerede Drejer også. I den hjemlige liga var han alt for god, da han spillede der som teeanger. Foto: Claus Bonnerup/Polfoto

Den skæbnesvangre episode fandt sted, mens Drejer spillede på University of Florida, bl.a. sammen med Caroline Wozniackis mand, David Lee. Eftersom ingen opdagede infektionen, blev han bare pumpet med smertestillende.

Men foden hævede dog kraftigt op, så han blev opereret. To gange på 12 timer.

Han fik antibiotika direkte i kroppen via drop, og heldigvis begyndte det at virke, før foden var blevet ofret.

Til Fullcourt har han tidligere fortalt, at det ændrede det hele for ham.

- Jeg kommer langsomt tilbage, men kan mærke at foden ikke rigtig er der. Den gør fortsat ondt, og det hæmmer mig i min genoptræning. Da jeg endelig står på banen igen, er jeg klart en forandret spiller.

Et spansk mesterskab blev det til, men det var ikke med Drejer i hovedrollen. Foto: Lars Poulsen

Da han som helt ung spillede i Danmark, blev han bedt om at lægge sit navn i NBA-draften, hvor holdene skiftevis vælger nye spillere til ligaen. Her lignede det længe en stensikker kontrakt, men sådan skulle det ikke gå.

Drejer forlod sit universitetshold i Florida for at spille for den europæiske gigant Barcelona og blev i 2004 også udvalgt og draftet af NBA-holdet, der dengang hed New Jersey Nets. Som nr. 54 og dermed langt lavere, end han førhen blev udset til.

Han kom derover for at træne og spille lidt testkampe, men fik aldrig kontrakt i drømmeligaen.

I stedet spillede han et par klart godkendte år i Bologna og Roma, men til sidst kunne han ikke kapere skaden mere. Som 25-årig.

Den nu 37-årige Drejer er i dag tilbage i Danmark og driver børnetøjsfirmaet Petit Nord sammen med sin kone, Charlotte.

