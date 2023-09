Dansk VM-bronze

Drømmen om guld fik han ikke opfyldt i denne omgang, men den danske triatlet Magnus Ditlev får trods alt en medalje med hjem fra VM på ironman-distancen i Nice.

Efter mere end otte timers slid i den sydfranske sensommervarme krydsede Ditlev målstregen som nummer tre og nappede derfor bronze i det prestigefyldte stævne.

Amerikaneren Sam Laidlow vandt guld i tiden 8 timer, 6 minutter og 22 sekunder, mens Patrick Lange fra Tyskland var knap fire et halvt minut efter på andenpladsen.

Magnus Ditlev blev noteret for tiden 8 timer, 11 minutter og 43 sekunder, da han udmattet nåede målporten på strandpromenaden i Nice.

- Jeg er superstolt og virkelig glad for at blive nummer tre til VM i ironman, for jeg havde ikke en supergod dag derude, og det var nok den hårdeste triatlon-dag i mit liv. Så at kunne blive nummer tre, efter jeg kæmpede hele vejen, gør mig rigtig stolt, siger Ditlev i en pressemeddelelse.

Hurtig på cyklen

Danskeren lå blot nummer 23 efter de indledende 3,8 kilometers svømning. Men i favoritdisciplinen cykling overhalede han den ene konkurrent efter den anden på de 180 kilometer på to hjul. Da han løb ud på den afsluttende maraton, havde Ditlev kæmpet sig op på tredjepladsen.

Det begyndte at se godt ud, da han efter få kilometers løb passerede amerikaneren Rudy von Berg, og han var længe den førende Laidlows nærmeste rival.

Omkring ti kilometer fra mål kom Patrick Lange dog blæsende bagfra og overhalede danskeren, der derefter måtte koncentrere sig om at forsvare bronzen.

- Der var desværre ikke så meget energi tilbage efter cyklingen, og jeg måtte virkelig grave dybt og kæmpe for at holde Rudy von Berg bag mig i kampen om podiet, så jeg er superglad for at komme på podiet, lyder det fra den danske medaljevinder.