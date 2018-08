Dansk VM-sejler lå i blodpøl: Jeg frygtede hajerne

Sejlerne Christian Peter Lübeck og Lin Ea Cenholt har haft en barsk optakt til VM i Aarhus.

Den danske duo kan faktisk prise sig lykkelige for, at de overhovedet er en del af startfeltet i sejlklassen Nacra 17 efter et uheld for et halvt år siden under en sejlads ud for New Zealands kyst.

Christian Peter Lübeck hang fastspændt ud fra båden i en snor, som han altid gør, men på et splitsekund blev han slynget ud i vandet og befandt sig hurtigt i en stor blodpøl.

- Jeg hang i en krog, som knækkede, og så faldt jeg i vandet og ramte et ror nede i vandet, siger Christian Peter Lübeck.

- Min lægmuskel blev skåret over - og det var hele vejen igennem, forklarer han.

- Jeg kiggede ned, og det så slemt ud. Bagefter holdt jeg ellers bare hånden for øjnene.

De to danskere vidste straks, at det var alvorligt, men da deres bådtype ikke er designet til at fragte sårede mennesker, var det umuligt for Lin Ea Cenholt at hale sin makker op på båden.

- Jeg tænkte, at jeg måtte have noget hjælp. Det her kan jeg ikke selv fikse, siger hun.

- Det var ikke rart at se en af mine bedste venner i den situation og høre ham råbe, at han havde ondt, forklarer hun.

Lin Ea Cenholt og Christian Peter Lübeck i aktion ved sidste års VM i Miami. Foto: AP

Blodpølen rundt om Lübeck voksede sig større og større i det turkisblå vand, og Lin Ea Cenholt husker, at hendes tilskadekomne makker hurtigt bekymrede sig for hajangreb.

- Han var bange for at blive spist af en haj, siger hun.

- Vi havde set en haj dagen før, så vi vidste, at de var i vandet, tilføjer Lübeck.

Det danske par fik hjælp af to træningsmakkere fra en anden båd, der var i nærheden.

Det mandlige besætningsmedlem sprang ned i vandet og blev liggende hos Christian Peter Lübeck, indtil det var muligt at få bugseret danskeren op i en gummibåd, der kunne sejle ham ind til land.

Her blev han kørt med ambulance til hospitalet, hvor danskeren begyndte at tænke over sin førlighed og fremtid.

- Jeg tænkte, at det var slut med sejlsport, siger han.

Det var et stort held, at ingen af danskerens nervebaner tog skade. Den nervebane, der styrer, at foden kan bevæge sig normalt, er placeret tæt på lægmusklen, men den lå gemt mellem to knogler.

- Lægerne kunne ikke finde den, da de begyndte at operere, men de vidste, at den var der, for jeg blev bedt om at trykke foden i alle retninger, siger Christian Peter Lübeck.

Den 27-årige dansker slap i sidste ende med en operation og to nætter på hospitalet. Efter en pause og en hård genoptræning er han næsten mirakuløst tilbage på vandet.

I juli vandt han og Lin Ea Cenholt EM-bronze, og de drømmer nu om en VM-medalje i Aarhus. Målet er dog i første omgang at sikre Danmark en nationsplads i Nacra 17 til OL i Tokyo.

Christian Peter Lübeck håber på medaljer ved VM i Aarhus. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Uheldet er dog noget, som de fortsat skal bearbejde.

- Hårdt vejr var i forvejen ikke vores yndlingsvejr, fordi det der med at presse grænsen er angstprovokerende, og det er ikke blevet bedre efter skaden, siger Christian Peter Lübeck.

- Men rent faktisk er vi gode til at sejle i blæsevejr, måske fordi vi er så gode til ikke at styrte, fordi vi prøver at undgå det. Men det er den vejrtype, vi skal arbejde mest med, siger han.

De er dog bevidste om, at frygten ikke skal styre dem, hvis de skal vinde medaljer i fremtiden.

- Vi er nødt til at presse grænsen og komme ud i styrt, siger Lin Ea Cenholt.

- Det her sidder mentalt i os nu, for vi vil gøre alt for, at det ikke sker igen. På den anden side, så vinder vi heller ikke, hvis vi ikke går 100 procent til den i blæsevejr, siger hun.

- Det går hurtigt, og der er knald på, og nogle gange er det ude af kontrol, og der sker skader, konstaterer hun.

Den danske duo har efter uheldet udskiftet alle deres kroge. De har også bestilt ishockeystrømper, som skulle være umulige at skære igennem. Derudover er de med til at teste en våddragt med kevlar, der giver bedre beskyttelse.

VM i Aarhus begynder torsdag.

OL-guldvinder dræbt i ulykke - nu lufter politiet teori

Se også: Kvindelig atlet angrebet med æg: 'Det her er racisme'

Se også: Chok! Kulørt wrestler fundet død i fængselscelle