Danske Albertes kæmpe USA-succes

Danske Alberte Rimdal har fået et kæmpe klap på skulderen i USA, hvor hun er valgt som den bedste førsteårsspiller i den bedste række for universitetshold. Skridtet lige før drømmeland: WNBA

Der kan synes langt fra de danske basketball-haller til verdens største arenaer, men lige nu blæser der positive vinde.

På herresiden bliver Gabriel 'Iffe' Lundberg ved med at imponere for CSKA Moskva på den bedste europæiske scene (Han er netop udvalgt VTB-ligaens All Star-kamp), og på kvindesiden har 19-årige Alberte Rimdal netop været med til at sætte Danmark på verdenskortet.

På University of Florida har hun netop præsteret at blive udråbt til den bedste førsteårsspiller i USA's bedste collegerække.

- Hun sparker røv i Florida, lyder det fra TV2 Sports basketball-kommentator Thomas Bilde.

Det er i øvrigt det bedste sted at vise sig frem, hvis man har ambitioner om at komme til den ultimative liga, WNBA.

Og den drøm lever hos den tidligere Åbyhøj- og Køge-spiller, selvom ingen dansker har gjort det før, men lige nu nyder skarpskytten tilværelsen på det top-professionelle college, der tager sig godt af deres studerende atleter.

Rimdal har været en vigtig brik i en række store sejre, der kom uventet for Gators. Foto: Karl B. DeBlaker/Ritzau Scanpix

- Det er så nice og professionelt. Jeg kan fokusere hundrede procent på basketball og skolen. Og vi flyver i privatfly, når vi skal spille på udebane. Jeg synes, det er så sindssygt. Den første tur var så vild. Det var så.. rockstjerneagtigt, siger Alberte Rimdal til DR.

De seneste par kampe har hendes pointtotaler lydt på seks, 15, 17 og 14 point, og samtidig har hun skudt enormt godt fra trepointslinjen, som virkelig er et vigtigt våben for at åbne et forsvar.

Florida Gators er historisk set både godt kørende på kvinde- og herresiden. Således har Danmarks hidtil bedste spiller, Christian Drejer, også været forbi universitet, hvor han blandt andet spillede sammen med Caroline Wozniackis mand, David Lee.

