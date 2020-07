Danske atleter frustrerede: De tager vores penge

Onsdag kunne arrangøren af triatlon-begivenheden Garmin Challenge Herning, Claus Vesterby, annoncere, at man har solgt rettighederne til hollandske Challenge Family.

En glædens dag for Vesterby efter at have arrangeret eventet i seks år.

Men han mangler noget, inden han giver stafetten videre.

Han mangler at forholde sig til de udøvere, der står frustrerede og irriterede i kølvandet på beslutningen om at udsætte begivenheden et års tid.

Årsagen er den forbandede coronakrise, der i begyndelsen af april fik Vesterby og co. til at udsætte stævnet på ubestemt tid.

Det skulle være foregået 15. juni, men da alting var usikkert, valgte man denne løsning.

Da man som deltager skal lægge mellem 1400 og 1900 kroner for at være med – afhængig af hvilken pakke man foretrækker – var der selvsagt en lang række mennesker, der pludselig havde mange penge ude og svømme.

Først tre måneder senere kom meldingen om, at man havde fundet en ny dato – 12. juni næste år.

Stikker hovedet i jorden

Af forskellige grunde er der nu deltagere, der ikke længere har lyst til at deltage – og derfor meget gerne vil have sine penge igen.

Det kan de godt få, men det kommer til at koste dem. Helt præcist 375 kroner i såkaldt administrationsgebyr, som Garmin Challenge Herning formulerer det.

Og det undrer og irriterer.

Det fortæller Christoffer Hansen, der skulle have været med, til Ekstra Bladet.

- De har valgt at stikke hovedet i jorden og efterlade os, der skulle deltage, uden stævne eller penge på bogen, fortæller han.

Han er frustreret over, at det skal være så besværligt, og det deles af mange, som det fremgår af arrangementets facebook-side.

- Jeg har skrevet, at jeg vil have mine penge tilbage, idet jeg ikke har lyst til at skulle støtte op om dem i fremtiden, og at jeg på ingen måde tror på, at de vil mig og mine penge det bedste.

- Endvidere ved jeg heller ikke, om jeg kan deltage til næste år – eller om det er muligt i forhold til eksempelvis corona, fortæller han.

'Det har gjort pisseondt'

Ekstra Bladet har været i kontakt med en længere række af de personer, der oprindeligt havde tilmeldt sig. Udover at de ærgrer sig over, at det har været noget nær umuligt at få hul igennem via telefon og mails til arrangørerne, har de som Christoffer Hansen mere end almindeligt svært ved at forstå, at de nu skal betale 375 kroner, fordi Garmin Challenge Herning har været nødt til at flytte begivenheden.

Claus Vesterby ærgrer sig.

Han er ærgerlig over, at det er kommet hertil. Han er ærgerlig over, at der er mennesker, der ikke længere ønsker at deltage, og han ærgrer sig over, at han ikke kunne sige noget før.

For det kunne han ikke, siger han til Ekstra Bladet.

- Det har gjort pisseondt på mig, at vi ikke har kunnet melde noget ud. Jeg elsker den her sport, og vi føler, vi har gjort alt, hvad der stod i vores magt, siger han.

Men føromtalte overdragelse til Challenge Family har pågået i månedsvis - men har været sat på standby som følge af coronapandemien. Af samme grund har Claus Vesterby og co. ikke vidst, om man har været købt eller solgt. Sådan bogstavelig talt.

- Det har været en svær situation. Pandemien kom og lavede om på verden, siger han.

De mange penge, deltagerne har lagt for at være med, ligger ifølge Claus Vesterby i de mange udgifter, der allerede har været.

- Der er købt medaljer, t-shirts, tasker, energidrikke og dunke. Vi har 5000 kvadratmeter rødt gulvtæppe. Det hele står på paller. Vi kunne lave stævnet i morgen, hvis det skulle være, siger han og indrømmer så:

- Man skulle nok ikke have kaldt det for administrationsgebyr. I stedet skulle vi have fortalt deltagerne om det, siger han hudløst ærligt.

Misligholdende part

Arrangørerne mangler fortsat penge fra sponsorerne, der af gode grunde også har haft brug for at se tiden af.

- Jeg kan sagtens sætte mig ind i det (at folk synes, det er mange penge, red.). Man kan sige, at det er 'bare' 300 kroner. Du har jo en cykel til 100.000 kroner. Men det kan jeg sgu da heller ikke sige, siger han.

Seniorjurist i Forbrugerrådet, Martha Nør Kjeldsen har svært ved at se, at arrangøren er andet end den misligholdende part i forholdet.

Det siger hun til Ekstra Bladet.

- Jeg kender ikke aftalevilkårene, men står der ikke noget specifikt, kan man ikke bede om det.

- Det er i virkeligheden en meget simpel problemstilling. Hvem er det, der ikke overholder sin aftale, spørger hun og tilføjer, at det er svært at forestille sig, at Garmin Challenge Herning specifikt har nævnt coronavirus eller lignende i eventuelle aftalevilkår, hvis billetterne blev solgt før corona.

- Garmin Challenge Herning vil i så fald være den misligholdende part. De vil ikke kunne overholde aftalen, og det kan de altså ikke tage et gebyr for, siger hun.

Challenge Family har overtaget roret nu og står for alle beslutningerne. Sådan har det været siden 1. juli. Ekstra Bladet har rettet henvendelse til den hollandske virksomhed for at få svar på, om man ønsker at sænke administrationsgebyret - eller alternativt helt fjerne det. I skrivende stund har Challenge Family ikke reageret på vores henvendelse.

Se også: Danskere raser over billetfirma