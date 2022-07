Danske bowlingdoubler hiver guld hjem fra World Games

Det blev en rød-hvid succesdag i USA, da der natten til tirsdag dansk tid blev spillet doubler i bowling ved World Games - også kendt som de små sportsgrenes olympiske lege.

Hos både mændene og kvinderne var de danske bowlingdoubler stærkest og sikrede dobbelt dansk guld.

Især kvinderne skulle modstå et stort pres fra tilskuerpladserne, da Mika Guldbæk og Mai Ginge stod over for værtsnationen USA i finalen.

Og det var ikke kun kulissen på tilskuerpladserne, som skulle håndteres for danskerne.

- Det var en hektisk start op til finalen, hvor vi opdagede, at banen ikke havde fået olie. Det måtte jo bare være, som det var, og så gik vi ellers til den, fortæller kvindelandstræner John Guldbæk i en pressemeddelelse.

Efter en tæt og dramatisk finale endte de to danske kvinder med at snuppe guldet med en 2-1-sejr over amerikanerne.

På vejen til finalen havde de danske kvinder nedlagt Sydkorea og Malaysia i kampene forinden.

Et par timer inden finaletriumfen havde deres landsmænd Jesper Agerbo og Dan Østergaard-Poulsen vist vejen med en finalesejr over Canada.

Danskerne dominerede størstedelen af finalen. Det rakte til en sejr på 2-0.

I kvartfinalen var Kina blevet sendt ud, mens Puerto Rico måtte se sig besejret i semifinalen i hallen i Alabama.

Også på vandet var der dansk succes natten til tirsdag dansk tid.

Den forsvarende verdensmester i maratonkajak Mads Brandt tog guld, da de udholdende kajakroere dystede over 3,4 kilometer, som er den korte distance.

Han kan hente mere ædelt metal, hvis han kan fortsætte de gode takter, når der skal dystes i 20 kilometer maratonkajak ved World Games.

Danmark er nu oppe på fire guldmedaljer ved årets olympiske lege for små sportsgrene. Den første tog Andreas Hansen i svømmesporten livredning, da han var stærkest i disciplinen 200 meter forhindringsbane.