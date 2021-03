Danske Casper set af 20 mio.: - Det er stukket af

Den danske verdensmester har fået kæmpe opmærksomhed for sin leg i isvandet

- Ja, det er stukket lidt af, siger danske Casper Steinfath.

Den seksdobbelte verdensmester i Stand up paddle har ramt en viral åre, og nu er hans video set intet mindre end 20 millioner gange, lyder det i en pressemeddelelse.

Videoen med ham grødisen stammer fra bugten nord for Hanstholm havn, og det ser da temmelig specielt ud, at han ligger og svømmer rundt i noget, der ligner en kæmpe slushice.

SE VIDEOEN ØVERST

Smagen er dog ikke helt så lækker som den velkendte drink...

- For de fleste udlændinge har surf jo noget med sol, strand og shorts. Men i Thy er vi vant til at surfe i alt slags vejr – også i en omgang slush-ice med fiskesmag, siger Casper Steinfath.

Den 27-årige thybo har selv omkring 40.000 følgere på tværs af sociale medier, så internettets kraft har fundet de resterende seere.

Dansk padler-viking har indtaget Norge: - Det er den vildeste drøm

Dog er det ikke helt tilfældigt, at videoen er så populær, mener han.

- Jeg har lagt mærke til, at vintersurf gør sig godt på de sociale medier, måske fordi stort set alle andre poster billeder med azurblåt hav og spraglede surfershorts, fortæller Casper Steinfath.

Stand up paddle er blevet en meget populær aktivitet hos danskerne, men man skal stå tidligt op for at følge med Steinfath. Han har siden karrierestart vundet VM seks gange og EM fire gange.

Se hvordan du sparer penge som sportsseer:

Viaplay-bombe: Her er løsningen til sportsfans

Racer-dronning død - 51 år gammel

Derfor er prisen blevet så høj

Laudrup tog ham på fersk gerning