Danske curlingkvinder får hul på bylden med to VM-sejre

Det skulle syv forsøg til, før det endelig lykkedes de danske curlingkvinder at hente den første sejr ved VM i Silkeborg.

Efter seks nederlag på stribe vandt skipper Madeleine Dupont og hendes hold onsdag formiddag 7-1 over Japan.

Og da det danske hold først havde fundet opskriften på sejr, fulgte nummer to omgående, da Danmark senere onsdag tog en 9-6-sejr over Skotland.

Danskerne fik en fremragende åbning på kampen mod japanerne, da de fik to sten i huset og bragte sig foran med 2-0.

Åbningen blev fulgt op af to ender, der endte 1-0 til Danmark, så stillingen var 4-0.

I fjerde ende reducerede Japan til 1-4, inden de stabilt spillende danskere kværnede videre og vandt de næste tre ender med 1-0, og så var kampen afgjort.

Også i onsdagens anden kamp fik Danmark en fin start, da holdet efter en pointløs første ende bragte sig foran 3-0 i anden.

Skotterne fik dog straks udlignet til 3-3, men tre ender senere var den danske føring genoprettet, da hjemmeholdet nåede op på 6-3.

Dupont og co. havde et forspring på 8-6 inden sidste ende, hvor danskerne udnyttede fordelen af at have sidste sten og afgjorde kampen til 9-6.

Det danske hold havde tabt de første seks kampe, men holdet er nu på pointtavlen i Silkeborg med en 11.-plads af 13 deltagende nationer. Der resterer fortsat fire kampe i det indledende gruppespil.

De seks bedste nationer får til sidst mulighed for at kæmpe om medaljer.

