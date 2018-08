Danske topsejlere med forrygende dag - trods manglende vind

Søndag var der rigeligt med vind, men mandag var den væk over vandet i Aarhus.

Derfor blev VM i sejlsport ramt af en del aflysninger, og mange både kom slet ikke på vandet mandag.

I kvindernes to kvalifikationsfelter i 49erFX blev sejlerne først kaldt på vandet ud på eftermiddagen, og det lykkedes kun at gennemføre en enkelt sejlads i det ene felt.

Her lykkedes det til gengæld Ida Marie Baad og Marie Thusgaard at sikre en andenplads, og dermed konsoliderede de to danskere placeringen i toppen af feltet, hvor de indtager en samlet andenplads efter seks sejladser.

Jena Mai Hansen og Katja Salskov-Iversen måtte i 49erFX til gengæld se deres sejlads aflyst. Parret er nummer tre efter fem sejladser.

På grund af aflysningerne skal bådene i 49erFX også på vandet tirsdag.

I 49er-klassen for mændene er Mads Emil Lübeck og Nikolaj Buhl bedst placerede danske båd på en 20.-plads efter en enkelt tur på vandet mandag.

Her ligger Jonas Warrer og Jacob Precht Jensen efter to sejladser som henholdsvis nummer 6 og 18 længere tilbage i den samlede stilling.

I Nacra 17 hentede Lin Ea Cenholt og Christian Peter Lübeck en førsteplads i anden sejlads, og dermed rykkede den danske landsholds-Nacra tættere på top-10.

Helt efter planen var Anne-Marie Rindom ikke på vandet mandag i Laser Radial, men tirsdag indleder den 27-årige danskers sejladserne i guldfeltet fra førstepladsen i den samlede stilling.

Anne-Marie Rindom har et forspring på syv point ned til norske Line Flem Høst på andenpladsen.

