Dansker blandt stjernerne: - Ekstremt vanvittigt

Muligheden forelå.

Dansk debut i NBA og dermed dansk historieskrivning med Gabriel 'Iffe' Lundberg i hovedrollen.

Men kampen mellem Phoenix Suns og Philadelphia 76'ers natten til mandag blev uden danskeren på banen.

Iffe var med i Phoenix Suns Arena, billeder viste, at han var med holdet før og efter og blev sågar spottet nede ved udskiftningsbænken undervejs i kampen, hvor han var i dialog med trænerne.

Men han var ikke omklædt.

- Det er et eller andet sted måske lidt tilfældigt, men det er ekstremt vanvittigt også. Jeg er glad for at være her, men jeg ville naturligvis hellere have spillet kampen, sagde han til TV 2 Sport.

Han kom i interviewet ikke ind på, hvad den egentlige begrundelse havde været. Men et oplagt bud må være, at han ganske enkelt ikke er klar.

Han fortæller til TV 2, at han er glad for, at det ikke blev mod 76'ers, debuten kom.

- For så har jeg også fået muligheden for at tilvænne mig situationen og møde dem alle sammen. Se det hele an, være her og se, hvordan fansene håndterer det hele på hjemmebanen, siger han.

Gabriel 'Iffe' Lundberg skiftede for nylig til NBA som den første danske spiller nogensinde, efter han fik ophævet kontrakten med CSKA Moskva som følge af den russiske invasion af Ukraine.