Dansker gør det umulige: - Fuck, hvor er det fedt

Det har virket umuligt for en dansker at bryde igennem den massive mur, som det kræver for at komme i NBA, men nu har københavneren Gabriel 'Iffe' Lundberg realiseret den drøm på sine egne og dansk basketballs vegne.

Han er gået fra ikke at kunne komme på de danske ungdomslandshold til at blive nationens største til sin sport.

- Fuck, hvor er det fedt, lyder det fra NBA-ekspert Morten Stig Jensen, der er en del af holdet på TV2's NBA-program Crunch Time, mangeårig skribent og podcaster i amerikansk medie-regi samt vært for det nye program på Radio 4, som hedder Buzzer Beater.

- Han har brudt den forbandelse, der har været.

Der har været 'danskere' med perifer tilknytning til landet i NBA, og Christian Drejer nåede at blive valgt til ligaen. Men Lundberg er den første, der er gået gennem det danske system og udviklet sig til at blive dygtig nok til at spille der.

Han lander sjovt nok på ligaens bedste grundspilshold i form af Phoenix Suns, og eksperten regner med, at man vil få 'Iffe' i aktion forholdsvis hurtigt.

- Suns er plaget af skader, blandt andet hos stjernen Chris Paul, så der er brug for nogen, der kan styre spillet.

Det succesrige hold, der sidste år var i finalen anført af netop Paul og den fremadstormende Devin Booker, er reelt set gået ud over lønloftet i denne sæson, men der er en mulighed for at tage den danske guard ind på en sidste ledig plads.

Eksperten forklarer, at Lundberg vil lande på en two way-contrakt (Suns har kun brugt en af to mulige), som reelt set betyder, at han kan skifte mellem at spille hos Phoenix Suns og deres udviklingshold. Morten Stig Jensen regner dog med, at danskeren skal være hos de bedste, og reglerne er for nylig blevet ændret til, at han ikke nødvendigvis skal ned på det andet hold.

Kontrakten kan kun gives til spillere med lidt eller ingen NBA-erfaring, og den kategori falder Lundberg jo ind under.

Først i 2021 tog han skridtet op til det næstbedste niveau i verden, for der skiftede han til CSKA Moskva, der nærmest altid spiller med i toppen af Euroleague. Selv det hop klarede han enormt godt, men spørgsmålet er så, om han har, hvad der skal til for at spille på allerøverste hylde.

- 'Iffe' er klar både mentalt og fysisk. De vil blive overrasket over, hvor stærk han er.

Det er ikke kun de danske eksperter, der stor-roser Lundberg, for nyheden er også gået rent ind i USA.

Mediegiganten ESPN's top-reporter Adrian Wojnarowski fortalte lørdag, hvor højt agtet 27-årige Lundberg er.

- Han blev betragtet som den bedste internationale spiller, der var ledig på markedet.