'Dansker' har scoret legende

Amalie Iuel danner nu par med Aksel Lund Svindal, der er en legende inden for alpint skiløb

Hun var egentlig ret så dansk, men Amalie Iuel tog en anden vej og valgte Norge til, da det kom til stykket.

Og den vej igennem fandt hun kærligheden.

Den 26-årige hækkeløber har netop bekræftet over for norske VG, at hun er kæreste med Aksel Lund Svindal.

Den 37-årige norske legende inden for alpint skiløb har to olympiske guldmedaljer samt fem af fineste karat fra VM, og nu har han sågar også fundet kærligheden i Amalie Iuel, der altså er født i Danmark.

Statsborgerskabet havde hun indtil 2015, og hun repræsenterede sågar Danmark som ungdomsatlet, inden hun for nogle år siden valgte at søge om norsk statsborgerskab.

- Selvfølgelig er der en del af mig, der føler sig dansk. Jeg er jo faktisk tre fjerdedele dansk og har en stor dansk familie i Danmark, så det er klart, at jeg også føler mig knyttet til Danmark, skrev hun sidste år i en mail til Ekstra Bladet.

- Men Norge er der, jeg er opvokset, og hvor jeg startede med atletik. Jeg bor i Norge og træner der, så det ville ikke være rigtig at repræsentere Danmark internationalt.

Alpinkongen Svindal er ikke bare godt stillet på kærlighedsfronten. I denne uge kom det frem, at han sammen med sin far havde tjent 20 millioner danske kroner på en vellykket børsnotering, der straks tog fart.

Billedskønne Amalie: Derfor valgte hun Danmark fra

Se også: Dansker vil nedlægge hende

Se også: Tilbudt millionkontrakt - som eskortpige

Anders' vilde rejse til superkroppen