Dansker spillede sammen med stjerner: - Helt vildt

10 år efter er der fortsat julelys i øjnene, når Bakken Bears' landsholdsspiller Thomas Lærke skal fortælle om tiden i Las Vegas.

Det skyldes ikke, at han scorede jackpot ved et af bordene i et af de utallige kasinoer i byen.

Thomas Lærke var på daværende tidspunkt 18 år og forment adgang, fordi aldersgrænsen til de mange fristelser er 21 år.

Selv om der kun var tale om børnebasketball, som Thomas Lærke selv kalder basketball på High School-niveau, oplevede han at vinde ESPN Rise National High School Invitational Championship med Findlay Pep High School, der havde adresse i forstaden Henderson, 28 km fra den berømte gade The Strip.

Julelysene skyldes, at to jævnaldrende medspillere, Cory Joseph og Tristan Thompson siden blevet stjerner i NBA og endda NBA-mester med henholdsvis San Antonio og Cleveland.

Hos sidstnævnte spillede Tristan Thompson endda sammen med legenden LeBron James.

- Det er helt vildt at tænke på, siger Bakken Bears-spilleren om opholdet i basketballsportens eget land.

Modsat de to High School-medspillere endte Thomas Lærke efter tre sæsoner i Spanien hos de 17-dobbelte danske mestre Bakken Bears, hvor han sammen med anfører Morten Sahlertz som de eneste har været med fra begyndelsen i mestrenes flotte Europa Cup-optur.

Bakken Bears er på ny kommet videre til anden runde, hvor modstanderne er Bayreuth, Tyskland, Spirou Charleroi, Belgien og Benfica, Portugal.

Det er efter Thomas Lærkes opfattelse en langt mere spændende gruppe end alternativet, som ville have været Zwolle, Holland, Ventspils, Letland, Kyiv, Ukraine.

- Jeg har set nok til det tidligere Østeuropa, konstaterer Thomas Lærke, som personligt er begyndt at glæde sig til udsigten til en bustur eller to, fordi han ikke er vild med at flyve.

Thomas Lærke og Co. vil i aften tage hul på anden runde med en hjemmekamp mod Bayreuth, som pt. er nr. 11 i Bundesligaen.

Så vil Bakken Bears stifte et nyt bekendtskab, og samtidigt kunne skrive en ny klub på listen af Europa Cup-modstandere, der har passeret et halvt hundrede forskellige hold.

- Hvis vi ellers kan spille op til vores spil, kan vi matche de fleste, siger Thomas Lærke, som kun har kendskab til tyskerne fra video.

- Det ser ud til at være et hold med en stor bredde, så der er mange spillere, som vi skal forholde os til.

- Tysk basketball er højere rangerende, men det afskrækker os ikke, lyder det fra Thomas Lærke.

Du kan se kampen mellem Bakken Bears og Bayreuth direkte og gratis på ekstrabladet.dk klokken 18.30.

