Dansker vil gøre det hidtil umulige

Storklubber i Europa har efterspurgt ham, og for nylig fik han et stort skifte til giganterne fra CSKA Mosva. Det er i sig selv kæmpe stort, men i sidste ende er det NBA, som danske Gabriel ’Iffe’ Lundberg sigter efter.

- Det er mit endelig mål, siger han til Ekstra Bladet.

Lige nu jubler han dog stort over skiftet til de russiske mastodonter.

- I min optik er de nok det bedste hold i Europa og som minimum top tre. Når sådan en klub gerne vil have en, så tager man imod det tilbud. At spille på det højeste niveau i Europa er en mulighed jeg har ventet på i lang tid, så jeg er rigtigt spændt og det bliver sjovt, siger han hos Dansk Basketball Forbund, som desværre ikke får glæde af ham i de vigtige kvalkampe frem mod EM.

Han er den bedste spiller, Danmark har kunnet fremvise siden fænomenet Christian Drejer, der blev draftet i 2004, men aldrig nåede at spille i verdens bedste liga.

Hvor Drejer var hurtigt oppe i stjernehimlen og desværre hurtigt nede igen på grund af skader, har Lundberg taget en anden færd med mindre skridt ad gangen.

Senest har han dog sat fart på op ad vindeltrappen til basketballens øverste niveau. Hans spil hos polske Zielona Gora har imponeret så meget, at de ikke kunne holde på ham længere.

'Iffe' - helt kort Født og opvokset i København

Kælenavnet stammer fra mellemnavnet Ifeanyi. Han har udover danske også nigerianske rødder.

Startede i Stevnsgade på Nørrebro, og skiftede dernæst til Falcon på Frederiksberg, hvor han også fik ligadebut for sammenslutningen Wolfpack.

Skiftede til Horsens, hvor han vandt DM.

Dernæst gik turen til udlandet, hvor Manresa tæt på Barcelona lokkede ham til.

Så blev han en del af holdet på Tenerife, hvor han blandt andet nåede at slå giganten Barcelona samt vinde FIBA Intercontinental Cup.

I 2020 skiftede han til polske Zielona Gora, der fører den polske liga. Lundberg har vundet titlen som månedens MVP flere gange. Vis mere Luk

Mens der var stor spekulation om hans fremtid, holdt han dog hovedet koldt. Mod netop CSKA blev han topscorer i deres sensationelle sejr.

- Jeg prøver at bruge det som motivation, siger han selvsikkert.

Dansk vanvidskamp: Gigant sænket

NBA-hold med omfattende scouting-netværk har ikke kunnet undgå at notere danskerens navn. Nu bliver det endnu sværere at undgå at lægge mærke til ham, når han er nået op på Europas højeste niveau.

- Jeg vil gerne modbevise forventningerne og være en mønsterbryder. Jeg har længe haft en følelse af, at jeg er foran på det mentale aspekt, og det skyldes nok min baggrund, siger han ydmygt.

Lundberg var den bærende kraft, da Danmark tog sin største skalp nogensinde mod Litauen. Foto: Fiba

Voksede fra hvalpefedt

Som ung troede få på hans talent, og han fik et brændende ønske om at vise dem, der ikke udtog ham til ungdomslandsholdene, at de tog fejl. Så han knoklede videre. Ligesom nu. Samtidig voksede han 17 centimeter på omkring et år.

- Jeg har altid været buttet, men da jeg var 16-17 år gammel smed jeg mit hvalpefedt og blev meget stærkere, hurtigere og mere atletisk end alle andre i min alder.

Han har allerede overbevist mange, men stiller sig ikke tilfreds.

NBA-holdene behøver ikke at bruge et valg i draften på ham. Er man ældre end 22 år, så er man fri til at skrive kontrakt med alle NBA-hold.

Lundbergs kontrakt løber indtil videre kun til sommer, så han er fri på markedet, hvis en NBA-klub ville byde sig til. Indtil da har han det bedst mulige udstillingsvindue ved at spille det bedste sted uden for USA.

Forlovet med landsholdsspiller Lundberg har hele tiden haft sin forlovede Camilla Frommelt med på rejsen i udlandet. Hun har selv repræsenteret det danske landshold i samme sport, og det giver en klar fordel. - Det betyder alt for mig. Hun har været med i hele min karriere. Hvis jeg har haft en dårlig dag eller kamp, så er det fedt med en, der kan støtte. Specielt en som hende, der selv har spillet basketball på et højt niveau og kan sætte sig ind i situationen og ved, hvordan jeg har det. Hun holder ham også på jorden, når han er ved at lette. Lige nu bruger han al sin tid på basketball og den nære familie, der udover den kommende hustru tæller deres søn Jamie. - Nu er jeg nødt til at have succes for ham og Camilla. Jeg vil virkelig gerne være en inspiration. Jeg håber, han tænker, at mine forældre har gjort det godt. Det betyder meget. Indtil nu har basketball-tilværelsen ført dem til Catalonien, Tenerife, Polen, Rusland - og måske videre til sommer. Vis mere Luk

Danmark og NBA Her de danske spillerforbindelser til verdens bedste liga. Christian Drejer: Eneste pæredanske spiller, der er draftet. Det skete i 2004, hvor New Jersey Nets tog ham som nummer 51. Spillede aldrig en betydende kamp i ligaen. Chris Andersen: ’Birdman’ havde en dansk far, der forlod familien tidligt. Han vandt mesterskabet med Miami Heat tilbage i 2013. David Andersen: Dansk far og australsk mor, men det blev Australien, der kunne tage æren for ham. Havde kort karriere i NBA fra 2009 til 2011. Chris Munk: Dansk-amerikaneren havde en kort flirt med dansk basketball, men ikke det store tilhørsforhold. Spillede kort for Utah Jazz i 1990. Lars Erik Hansen: Dansk-canadisk kæmpe på 208 cm, der var født i København, men opvokset i Canada. Blev mester med Seattle Super Sonics i 1979.

Stjerne stiktosset: - Slip mig fri

Læs mere om de store penge i NBA her:

Lønkonge: Når 2.600.000.000

Skørt: Han får 750 mio.

Gadesælger blev milliardær: Kontrakt giver 1.396.398.418 kr.

Historiens største afslag: Siger nej til 314 mio. i årsløn