Danskere føler sig snydt: - Vi har indgivet protest

Den danske båd føler sig snydt af flere af konkurrenterne i den igangværende sejlsportskonkurrence Nord Stream Race i Østersøen.

Efter en lovende start med en sejr på første etape fra Kiel mod København, bragte anden etape mod Stockholm sindene i kog hos skipper Peter Warrer og hans besætning.

Svenskerne krydsede fredag mållinjen som de første efterfulgt af tyskerne, mens danskerne endte på fjerdepladsen.

Men ifølge Warrer gik det ikke retfærdigt for sig, da de to både afkortede sejlruten omtrent midtvejs på anden etape ud for Øland.

- Da vi skal runde det digitale mærke ved Øland, "glemmer" tyskerne og svenskerne at passere dette mærke, hvilket får os op i det røde felt, siger Peter Warrer i en pressemeddelelse.

- Vi har indgivet protest mod både tyskerne og svenskerne, fordi begge er gået inden om den digitale bøje, som alle skulle respektere.

Protesten bliver behandlet lørdag klokken 17.

Generelt bød anden etape på en del udfordringer for Warrer og hans besætning, da et anker fra dommerbåden hægtede sig fast omkring kølen på den danske båd.

Det betød, at danskerne kort efter udsejlingen fra København måtte spejde langt ud i horisonten efter de øvrige fire deltagende både i Nord Stream Race.

- Da vi har sejlet næsten en time, mener en af vores folk, at han kan se en skygge nede i vandet.

- Vi stopper båden og sender en dykker ned, og det viser sig at være ankerlinen og ankeret fra dommerbåden, som vi ved et sort uheld har skåret over og fået viklet rundt om vores køl, siger Peter Warrer.

Tredje etape af Nord Stream Race sættes i gang søndag, hvor turen går mod Helsinki. Sankt Petersborg er sidste stop på turen.

Offshore-sejlads bliver i 2024 en del af programmet ved OL i Paris. Det bliver i en to-personers-båd, hvor der er krav om, at der både er en mand og en kvinde om bord.

