Danskere i modvind i 49erFX ved VM i Aarhus

Der var ikke meget at juble over i 49erFX-klassen onsdag ved VM i sejlsport i Aarhus set med danske briller.

Her mødte Aarhus-sejlerne Ida Marie Baad Nielsen og Marie Thusgaard Olsen modgang, da dagen endte med at placere dem på en samlet fjerdeplads 11 point efter den førende båd fra Østrig.

Der var ventetid på vandet, og først hen på eftermiddagen blev 49erFX-sejlerne sendt på vandet.

I indledningen lå både Ida Marie Baad Nielsen og Marie Thusgaard Olsen samt Jena Mai Hansen og Katja Salskov-Iversen forrest i feltet, men det ændrede sig.

Første sejlads gav en sjetteplads til Hansen og Salskov-Iversen, mens Baad Nielsen og Thusgaard Olsen måtte indkassere en 18.-plads.

- Det blæste vel mellem to og fire sekundmeter, og det var vildt svært at vurdere, hvilken side af banen der var bedst, og det var som om, vi et par gange ramte forkert.

- Så der var ingen topplaceringer, men vi skrabede heller ikke bunden, og vi lavede gode starter, hvilket er vigtigt for os, når vi tænker videre frem.

'Stadig masser af point på spil'

- Vi vil kæmpe videre for hver eneste båd, vi kan tage på vejen, og der er stadig masser af point på spil, siger Marie Thusgaard Olsen i en pressemeddelelse fra Dansk Sejlunion.

Det blev ikke meget bedre for sidstnævnte i de to efterfølgende sejladser, som kastede henholdsvis en 15.- og en 14.-plads af sig.

Modgangen fortsatte også for Jena Mai Hansen og Katja Salskov-Iversen, som sluttede som nummer 25 og 22 i de to sidste sejladser.

Det placerer parret uden for top-10 på en 12.-plads.

Også for Anne-Marie Rindom i Laser Radial var det en tung onsdag, efter at vindforhold havde drillet og udsat en sejlads tirsdag.

Den udsatte sejlads gik helt skævt med en 44.-plads til Rindom, som inden lå helt i front trods en 12.-plads i sejladsen tirsdag.

Pladsen som nummer 44 er dermed Rindoms fratrækker nu, da den dårligste sejlads bliver fratrukket.

Hun ligger derfor på en tredjeplads med et enkelt point op til Paige Railey, der fører med 42 point, og dermed er alt fortsat åbent i klassen.

