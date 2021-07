Dart-gigant er død - blev 59 år

Britisk dart har mistet en af sine helt store skikkelser.

Således er den tidligere verdensmester Andy Fordham død i en alder af 59 år. Det skriver BBC.

Fordham, som gik under kælenavnet 'The Viking' vandt titlen i 2004, mens turneringen stadig blev afholdt af The British Darts Organisation.

Inden havde han fire gange været i semifinalen uden at kunne spille sig frem til slutkampen.

Udover præcisionen med pilene var den stærkt overvægtige Andy Fordham kendt for sit voldsomme forbrug af de våde varer.

Fordham indrømmede offentligt, at han ofte drak tæt under konkurrencerne, og han var plaget af flere alvorlige problemer med helbreddet. Blandt andet kollapsede han under VM i 2007, hvor det krævede fem mand at bære ham ud i ambulancen.

Talentet var der dog ingen, der kunne tage fra ham.

Så sent som i 2015 lykkedes det ham at kvalificere sig til 'Grand Slam of Darts', men nu er den sidste pil kastet.

- BDO er i sorg over tabet af dart-legenden Andy 'The Viking' Fordham. En sand gentleman, der vil blive savnet af alle i sporten, skriver British Darts Organisation i en pressemeddelelse.