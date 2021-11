De er Danmarks hemmelige VM-helte

Til dagligt er de begge universitetsstuderende og har de tunge skolebøger under armen. Men lige nu er de unge kvinder på den helt store scene, hvor de kæmper om at hente guldmedaljer med hjem til Danmark.

22-årige Mika Guldbæk og 20-årige Cecilie Dam er nemlig til verdensmesterskabet i bowling i Dubai, hvor makkerparret lørdag skal forsøge at vælte Sverige i semifinalen.

Bag duoens hidtil flotte bedrift ligger utallige timers træning i både bowling- og styrketræningscentret, der er blevet passet samtidig med den daglige undervisning på universitetet. Mika studerer nemlig jura på syvende semester på Aalborg Universitet, og Cecilie er netop startet på sygeplejeuddannelsen i Vejle.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mika Guldbæk har en bachelorgrad i jura. I øjeblikket kæmper hun for guld til Danmark. Privatfoto

Bowling-kulturen har altid ligget i de unge kvinders DNA. Deres familier har selv spillet bowling, hvilket medførte, at Mika og Cecilie i en tidlig alder begyndte at vælte de ti kegler for enden af banen. Mikas forældre har også spillet på det danske bowlinglandshold.

Talentet blev hurtigt iøjnefaldende, og derfor gik der ikke længe, før de var til at finde på ungdomslandsholdet.

Bowling begyndte at fylde mere og mere for de nuværende VM-atleter, og derfor studerede de også på elitesportslinjen i gymnasiet, så træningspassene kunne vedligeholdes.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Cecilie Dam blev student i år fra Munkensdam Gymnasium i Kolding. Lørdag spiller hun VM-semifinale i Dubai. Privatfoto

En krævende livsstil

Mika og Cecilie fortæller til Ekstra Bladet, at de forsat formår at holde fast i deres bowlingtræning, selvom de begge har et krævende studie at passe.

- Jeg træner stort set hver dag. Der er selvfølgelig noget styrketræning, som vi også skal vedligeholde. Vi skal have have fysikken til at kunne gentage den samme bevægelse, siger Cecilie Dam.

Og når man repræsenterer de rød-hvide farver, bliver der holdt øje med atleternes fysik.

- Vi bliver testet af Team Danmark to gange om året. Der bliver vi testet i arm- og benstyrke, mave og kondition, fortæller Mika Guldbæk.

De unge kvinder fortæller, at de gennemsnitligt bruger otte timer på bowlingtræning om ugen. Derudover bruges der tid hver dag på fysik og kondition uden for bowlinghallen. Det passes, samtidig med at Danmarks VM-håb også har fritidsjob ved siden af studiet.

- Det er svært at forstå

Man må nok sige, at deres dedikation til bowling har vist sig at give pote. De unge kvinder skal lørdag forsøge at vælte Sverige, når det skal afgøres, hvem der møder et tysk eller finsk par i VM-finalen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Cecilie Dam (tv.) og Mika Guldbæk (th.) skal forsøge at vælte Sverige i VM-semifinalen. Privatfoto

Mika har tidligere været til VM, men for Cecilie er det en noget anderledes oplevelse.

- Det er min debut på seniorlandsholdet, så at stå med en masse seniorbowlere, som man har set på TV, så er det vildt at møde dem i virkeligheden. At stå i en bowlinghal i Dubai er lidt en drøm, for jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle det lige nu.

- Det er svært at forstå, at vi er blandt de fire bedste til noget i hele verden.