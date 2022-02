Den er helt gal: Verdensmester så syner

Magnus Carlsen er verdens bedste skakspiller.

Men den norske verdensmester har mildest talt været en skygge af sig selv under premieren på Champions Chess Tour, der afvikles digitalt.

Her har den 31 årige Carlsen leveret nogle meget svage præstationer foran skærmen, som har fået omverdenen til at undre sig.

Nu giver han selv forklaringen. Voldsomme synsforstyrrelser som følge af et forløb med corona.

- Jeg kan mærke, at jeg ikke har nogen energi, og skal tage mig kraftigt sammen for at spille. Jeg har set så mange syner under partierne. Jeg ved ikke helt, hvad der foregår, forklarede han mandag til norsk TV2.

- Jeg føler lidt, at jeg sidder og gætter, hvad jeg skal gøre. Forhåbentlig bliver det bedre de kommende dage.

Trods de fysiske udfordringer har nordmanden stadig mulighed for at gå videre i turneringen.

På turneringens tredjedag, mandag, trak Carlsen sig sejrrigt ud af to partier, mens et blev tabt og det sidste endte i remis.

- Jeg føler, at jeg spillede lidt bedre end de andre dage. Hovedet fungerede lidt bedre, vurderede han efterfølgende.

Det var især i partiet mod Eric Hansen fra Canada, at den var helt gal. Her dummede han sig helt uforklarligt under sit 30. og 33. træk.

- En brøler af dimensioner, konstaterede TV2' skakekspert Jon Ludvig Hammer, da Magnus Carlsen mistede sin løber.

Efterfølgende forklarede Magnus Carlsen, at han ved et uheld havde fumlet med computermusen, og derfor havde gennemført trækket ved et uheld.

