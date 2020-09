Den iranske bryder Navid Afkari henrettet

Den iranske bryder Navid Afkari er blevet henrettet.

Det meddeler statslige medier i Iran ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Afkari modtog i dagene op til sin henrettelse støtte fra blandt andet aktivkomitéer fra Tyskland og Canada samt organisationerne World Players Association og Global Athlete.

Og fredag fordømte også Team Danmarks aktivkomité Irans planlagte henrettelse af den 27-årige atlet.

Det er to år siden, at bryderen deltog i en fredelig protest mod landets regering.

Alligevel blev han efterfølgende tildelt intet mindre end dobbelt dødsstraf efter at have indrømmet at have myrdet en sikkerhedsvagt under demonstrationen.

Ifølge BBC er bryderen dog blevet udsat for tortur, og det skulle være derfor, at han blev tvunget til at erkende forbrydelsen, han formentlig aldrig har begået.

Afkari har selv beskrevet torturen.

- De trak en plastikpose over mit hoved og holdt den der, til jeg næsten var kvalt. De slog mig brutalt på hænder, mave og fødder, mens de fornærmede mig med vulgært sprog. De bandt mig også og hældte alkohol i min næse, har han beskrevet i et brev.

Hans brødre skulle også modtaget lange fængselsstraffe og tortur, der i sidste ende fik dem til at angive Afkari.

Dansk Idræts Forbund har fordømt Irans planer om at henrette den 27-årige bryder. En henrettelse, der nu er gennemført.

- Vi føler os overbeviste om, at den danske regering allerede gør alt, hvad den kan for at standse henrettelsen - og opfordrer samtidig andre interessenter, herunder IOC, internationale forbund og sponsorer til at bruge deres magt til at få stoppet henrettelsen og give Navid den retfærdighed, han fortjener.

- Lande der blæser på menneskerettigheder på denne måde, hører ikke til på den globale sportsscene, siger Henrik Them, der er formand for Aktivkomiteen.

