Den italienske olympiske komité stopper for al sport i landet

Situationen i Italien omkring coronavirussen er alvorlig.

Søndag annoncerede premierminister Giuseppe Conte, at hele regionen Lombardiet og 14 nærliggende provinser er blevet lukket ned og sat i karantæne. Samtidig har flere sportsbegivenheder fortsat for tomme tribuner.

Men det skal være slut nu, mener Den italienske olympiske komité (CONI).

Ifølge The Telegraph, Reuters og AP bliver alle sportsbegivenheder suspenderet på alle niveauer frem til 3. april. Det inkluderer også alle Serie A-kampe, men gælder ikke landsholdet og de italienske hold, der deltager i Champions League, da internationale aktiviteter ikke ligger under CONI's jurisdiktion.

Helt formelt kræver det dog, at premierminister Giuseppe Conte udsender et dekret om aflysningerne, før de officielt træder i kraft. Men med tidligere beslutninger omkring den italienske håndtering af coronavirussen in mente, så er det forventeligt, at det sker meget hurtigt.

Christian Eriksen skal ikke spille Serie A frem til 3. april. Foto: Massimo Pinca/Ritzau Scanpix

Aflysningen betyder i princippet, at de danske fodboldspillere, der spiller i Norditalien ikke skal i kamp og derfor kan rejse hjem til Danmark og få overstået en 14 dages karantæne, så de er klar til de to testkampe mod Færøerne i Herning 27. marts og 31. marts mod England på Wembley - med undtagelse af Eriksen, der med Inter skal spille Europa League 19. marts.

Det drejer sig om Simon Kjær, Christian Eriksen, Andreas Cornelius, Jens Stryger Larsen og Lasse Schöne, der enten bor i eller har opholdt sig i karantæneramte områder.

Der kan dog nå at ske meget inden da, da coronavirussen hver eneste dag kræver nye tiltag - og det er da heller ikke sikkert, at det overhovedet er en god idé at sende spillerne i 14 dages karantæne uden adgang til træning med andre og med begrænsede muligheder for at holde sig i form. Desuden er klubberne heller ikke forpligtet til at frigive spillerne så tidligt før en landskamp.

Det italienske fodboldforbund holder krisemøde tirsdag.

