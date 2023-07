Den tidligere WWE-stjerne Darren Drozdrov er død

Wrestlingverdenen er i sorg.

Den tidligere WWE-stjerne Darren Drozdrov afgik nemlig fredag ved døden. Han blev 54 år.

Det bekræfter wrestling organisationen på Twitter.

'WWE er berørte af at få at vide, at Darren Drozdrov gik bort fredag 30. juni i en alder af 54 år.'

'WWE sender kondolencer til Darren Drozdrovs familie, venner og fans,' skriver organisationen.

Ifølge TMZ har Drozdrovs familie I et statement takket for den store opbakning gennem hele hans karriere, men understreger samtidig, at de er dybt berørte over det pludselige dødsfald.

Familien tilføjer også, at dødsfaldet skete af naturlige årsager.

En anden tidligere wrestler og nu gigantisk filmstjerne Dwayne 'The Rock' Johnson' har på sociale medier hyldet Drozdrov.

'Vi har wreslet mange gange sammen. Virkelig en fantastisk fyr,' skriver Johnson.

Drozdrov blev lam fra nakken og ned i en kamp mod D'Lo Brown tilbage i 1999, og selvom han fik lidt af førligheden tilbage i overkroppen sad han i kørestol resten af livet.

Den store amerikaner startede sin professionelle sportskarriere i NFL, hvor han spillede 'nose guard', som er en position i den defensive linje hos et mandskab i tre år.

Efter den amerikanske fodboldkarriere lakkede mod enden, blev han introduceret til WWE og fik for alvor succes.

Drozdrov gik under kaldenavnet 'Puke' (bræk etc.), fordi han angiveligt ofte kastede op under kampene i NFL.