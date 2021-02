Derfor døde de: Pilot brød forbud

Piloten, der styrede den helikopter, som styrtede, hvilket førte til blandt andre basketball-stjernen Kobe Bryants død, havde forbud mod at flyve i skydække og/eller tåge, men gjorde det alligevel den morgen i slutningen januar sidste år.

Det førte til, at han formentlig blev disorienteret. Det konkluderer formanden for den amerikanske transportmyndighed National Transportation Safety Board (NTSB), Robert Sumwalt, ifølge Reuters.

Ara Zobayan, som piloten hed, fortalte kort inden ulykken over radioen, at han forsøgte at stige op og ud af tunge skyer i Los Angeles-området.

Men faktisk var han på vej nedad, kort inden helikopteren i tæt tåge ramte ind i siden af en bakke. Det kom frem sidste år.

NTSB har skullet forsøge at komme frem til, hvad der menes at have ført til ulykken, hvor Kobe Bryant, hans datter Gianna og syv andre - inklusive Zobayan - mistede livet.

Det er tidligere blevet slået fast, at helikopteren ikke blev ramt af en 'kritisk mekanisk fejl'. Der var ikke en sort boks om bord, der har kunnet gøre myndighederne klogere på, hvad der præcis skete inden ulykken.

Kobe Bryant og de andre personer i helikopteren var 26. januar på vej til en basketball-turnering, hvor Bryants datter skulle deltage, da ulykken skete nær Los Angeles-forstaden Calabasas.

Bryants enke, Vanessa Bryant, har tidligere givet piloten skylden for ulykken og sagsøgt firmaet, der ejede helikopteren.

Kobe Bryant blev 41 år. Han stoppede sin aktive karriere i 2016 og nåede at vinde fem NBA-mesterskaber med Los Angeles Lakers.

