Det er overordentligt tonedøvt

Den internationale sportsjournalist-sammenslutning, AIPS, får kritik i massevis for at placere deres årlige prisuddeling i Doha. Formand for Danske Sportsjournalister, Jimmy Bøjgaard, kalder det overordentligt tonedøvt

Kritikken hagler ned, men præsidenten forsvarer valget.

AIPS (Association Internationale de la Presse Sportive red.), der er den internationale organisation for nationale foreninger af sportsjournalister, har valgt at afholde den årlige prisuddeling i Qatar.

En beslutning, der har vakt stor undren og frustration i mange lande, heriblandt Danmark, Norge og Holland, fordi kritikken af Qatar de seneste par år har været massiv på grund af landets tvivlsomme forhold til menneskerettighederne.

Foreningen Danske Sportsjournalister udstedte fredag en medlemsorientering, hvor formand Jimmy Bøjgaard satte ord på det kontroversielle awardshow.

Her kalder han beslutningen for 'overordentlig tonedøv' med henblik på al den kritik, Qatar har fået for manglende menneskerettigheder og understregede, at Danske Sportsjournalister ikke bakker op om awardshowet.

Ekstra Bladet fangede Jimmy Bøjgaard på telefonen for at spørge, om Danske Sportsjournalister vil være repræsenteret i Qatar til awardshowet.

- Vi kommer ikke til at være repræsenteret i Doha, fordi vi ikke kan stå inde for, at det bliver afholdt der, og vi vil ikke støtte op om nogen prisuddeling i Qatar, og det er ligegyldigt, om vi fik betalt turen eller selv skulle betale, siger Jimmy Bøjgaard.

Præsidenten for AIPS, Gianni Merlo, kan ikke forstå utilfredsheden og forklarer, at krigen i Ukraine og covid-19 har umuliggjort at holde det i Europa.

- Den oprindelige plan var at afholde ceremonien i Firenze, men covid-19 umuliggjorde dette. Jeg var i gang med at undersøge andre steder, da krigen i Ukraine brød ud, og jeg følte ikke, det ville være passende at afholde et stort arrangement midt i en krigstid, forklarede præsidenten, da Ekstra Bladet snakkede med ham via et zoom-opkald.

Det er dog ikke en forklaring Jimmy Bøjgaard køber.

- Det lyder i mine ører som en dårlig undskyldning. Vi får at vide, at AIPS selv betaler. Så kunne de jo bare afholde det i Paris, København, Amsterdam eller München. Jeg har spurgt præsidenten, og jeg er ikke imponeret over de svar, vi og andre europæiske lande får.

- Det er som om AIPS ikke ser verden på samme måde som alle os andre i lande med pressefrihed. Eller også undgår de det bare. Det er i virkeligheden sagens hovedkerne.

En gruppe sportsjournalister fra Norge, der til daglig arbejder på VG, var nomineret til en af priserne. De norske journalister har dog, ligesom de danske sportsjournalister, valgt at blive væk fra showet, og det har kostet dem nomineringen.

Awardsshowet bliver afholdt 12 juni i Doha på det kontroversielle stadion Khalifa International Stadium i Qatar.

