- Det gider jeg ikke at høre på

To verdener kolliderer for triatlon-stjernen Michelle Vesterby, som fortæller ærligt i den nye sæson af 'Jernkvinden'

Tre ironman-konkurrencer inden for seks måneder efter fødslen var recepten for Michelle Vesterby, der kæmper med i verdenstoppen i den benhårde sport.

Hun lykkedes med at kvalificere sig til VM på Hawaii, men livet som nybagt mor og topatlet er ikke nemt.

I den nye sæson af 'Jernkvinden', som sendes på TV2 Play, må den 37-årige sande, at de formaninger, som hun har fået om forældrerollen, er sandhed.

Skulle IKKE have skrevet det i bogen

Inden sønnen skal starte i dagpleje, får hun at vide, at hun nok skal forberede sig på en del sygdom. Her kolliderer de to roller som mor og eliteudøver.

- Vi er bombet ind i de her hverdagsting som en opstart i en dagpleje, og det startede selvfølgelig med sygdom. Der forstår du ikke, hvor mange forældre, der har sagt til mig: 'Bare vent, det første halve til hele år, der er I syge konstant.'

- Jeg gider ikke at høre på, at vi er syge konstant, for det har jeg ikke tid til. Slet ikke med mit erhverv, lyder det fra den ambitiøse triatlet, der slev når at få raget en halsbetændelse til sig.

Stort comeback efter fødsel: - De skal være bange nu

Vesterby erkender, at hun selv er sat i baggrunden, selvom det er svært med de tårnhøje mål, som hun har sat sig.

I andet afsnit taler hun om den jalousi, som skyllede ind over hende, da konkurrenten Camilla Pedersen løb med al opmærksomheden. Et emne, hun også har behandlet i sin nye bog, som Ekstra Bladet har skrevet om her.

Hendes helt store mål om en podieplads ved VM på Hawaii må dog vente noget, eftersom begivenheden er udsat til 2021.

