Det værste mareridt: Skrækscenarie midt på banen

Den polske kælker Mateusz Sochowicz kom mandag slemt til skade under en træning i Yanqing National Sliding Centre, der om få måneder er en af arenaerne ved vinter-OL i Beijing.

Og det voldsomme styrt bliver nu undersøgt af både det internationale kælkeforbund og den kinesiske organisationskomité, bekræfter Den Internationale Olympiske Komité (IOC) ifølge Reuters.

- Hvis der er noget at lære af det, og det er der givetvis, implementerer vi det. Der er rigeligt med tid til det, siger Juan Antonio Samaranch, der står i spidsen for IOC's koordinationskommission i Beijing.

Samaranch garanterer samtidigt, at styrtet bliver taget meget seriøs, og han bemærker, at banen tidligere har fået 'ekstraordinære gode karakterer for dens sikkerhed og kvalitet'.

25-årige Sochowicz havde under sin træning mandag fået grønt lys til at tage en tur på banen, men undervejs blev han mødt af en lukket port på banen.

Sochowicz forsøgte at undgå sammenstødet ved at hoppe ud over barrieren, men nåede ikke at sætte af.

Han er dog glad for, at han trods alt reagerede og 'slap' med en brækket knæskal på venstre ben og en dyb flænge ind til knoglen på højre ben.

- Mine ben er brækkede, men ikke resten af min krop. Havde jeg ikke reageret, kunne det være endt med en tragedie, siger Sochowicz til Onet ifølge Reuters.

Sochowicz er stærkt utilfreds med 'det inkompetente' personale ved banen i Yanqing National Sliding Centre. Han lå ifølge sig selv en halv time på isen, inden han blev transporteret på hospitalet.

Her blev polakken opereret i sine ben og nu venter en længere omgang genoptræning. Han har ikke helt opgivet at deltage i Beijing, som i så fald bliver hans andet vinter-OL.

Det kræver en problemfri heling og genoptræning samt formentligt et wildcard. Men også en mental barriere skal overvindes.

- Jeg ved ikke, om jeg nogensinde bliver i stand til at komme tilbage til den bane. Jeg vil være bange for, at der venter noget på mig lige om hjørnet, siger Sochowicz.