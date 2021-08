Det var dumt: Sagde nej til 530 mio.

Tyske Dennis Schröder må have lyst til at tyre en basketball i hovedet på sig selv efter et nej til en kæmpekontrakt

Når Los Angeles Lakers vifter med en kontrakt til en værdi af 530 millioner danske kroner, så skriver du under, før printerblækket er blevet tørt.

Eller det ville de fleste gøre.

Tyske Dennis Schröder sagde nej tak, for han ville have mere og mente, at man skal satse på sig selv. Modigt, men dumt.

Det viste sig nemlig, at markedet med Schröder-købere var forsvindende lille.

Faktisk endte det med, at den tyske guard måtte takke ja til en et-årig kontrakt til en værdi af 37 millioner. Så man skal selvfølgelig ikke have ondt af den lynhurtige Boston Celtics-spiller.

Og nåh ja, han når da også at have tjent omkring 475 mio. danske kroner i alt, når denne kontrakt er forbi.

Den 1.91 cm høje guard kom til NBA i 2013 efter at have fået sin basketball-opdragelse i Braunschweig. I NBA optrådte han i lang tid for Atlanta Hawks, før turen gik til Oklahoma og så Los Angeles Lakers. Her snittede han 15,4 point, 3,5 rebounds og 5,8 assists på omkring 32 minutters spil per kamp.

Titelvinderne fra 2020 kunne dog ikke gøre kunsten efter i sæsonen med Schröder - så langt fra- men han fik alligevel muligheden for en lang kontrakt, der kunne fordoble indtjeningen for karrieren.

Mon ikke han ærgrer sig bare lidt ....

