Dette billede går nu verden rundt

- Jeg tror på budskabet, men jeg mener personligt ikke, at et knæ eller en t-shirt er svaret.

Orlando Magics Jonathan Isaac valgte modsat alle andre spillere at blive stående på sine flade konvolutter, da hans hold skulle møde Brooklyn Nets natten til lørdag dansk tid.

Mens alle andre spillere gik på knæ for at stå bag Black Lives Matter-bevægelsen, hvilket Utah Jazz og New Orleans Pelicans-spillerne også havde gjort i sæsonpremieren aftenen forinden, afviste Isaac.

- Vi havde et møde inden kampen, og jeg sagde til dem, at de ved, hvem jeg er som person. De ved, hvad jeg tror på, og de respekterede mig for min beslutning, sagde han til pressen efter kampen.

En kamp Magic i øvrigt vandt 128-118.

- For mig er sorte liv hjulpet og støttet via gospel. Alle liv er støttet på den måde. Vi gør alle nogle ting forkert, og nogle gange kommer det dertil, hvor vi peger fingre og diskuterer, hvilken ’forkert’, der er den værste.

- I min optik fortæller Biblen os, at vi alle kommer til kort overfor guds herlighed. Det bringer os tættere sammen og er større end farve på folk. Det er større end alt, hvad der kan ses på overfladen og ikke rigtigt når ind i hjerterne på mænd og kvinder, sagde han.

Isaac forsøger at stoppe Garrett Temple i kampen lørdag. Foto: Asley Landis/USA Today Sports/Ritzau Scanpix

Der var ellers bred opbakning til bevægelsen. Således var spillernes navne på trøjerne skiftet ud med budskaber som ’Say Their Names’ og ’Equality’.

Før kampen bar alle spillere trøjer med ’Black Lives Matter’ påskrevet. Jonathan Isaac bar sin egen kamptrøje.

Der er mennesker, der er uenige med hans beslutning. Men der er sandelig også opbakning til hans bevidste handling.

- Mennesker protesterer på forskellig vis. Hvis nogen ikke tror, at det er det rette at gøre, så gør de det ikke. Men jeg har nu ikke noget problem med hans valg, siger Brooklyns Garrett Temple.

Det skulle vise sig senere på aftenen, at San Antonio Spurs’ cheftræner Gregg Popovich og dennes assistent, Becky Hammon, også valgte at blive stående under nationalmelodien.

NBA-skribenten Dane Moore kunne ikke rigtigt finde ud af, hvad han skulle mene om optrinnet.

- Jeg er ret nysgerrig her. Og jeg venter tålmodigt på hans forklaring, skrev han på Twitter.

- At stå op under nationalmelodien er én ting…men at han tilsyneladende med fuldt overlæg undlader at bære en Black Lives Matter-trøje…ved det ikke.

