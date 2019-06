DIF-formand ønsker flere OL-billetter

Når European Games - Europas svar på OL - begynder fredag i Minsk, peger begivenheden i Hvideruslands hovedstad i høj grad frem mod OL i Tokyo næste år.

European Games, der afvikles for anden gang, fungerer således også som kvalifikation til næste års største sportsbegivenhed.

I nogle af de 15 sportsgrene er der direkte pladser til Tokyo på spil, mens der er kvalifikationspoint i andre idrætter. Men der er stadig idrætsgrene på programmet, hvor der intet er at hente i OL-øjemed.

Det sidste ærgrer Niels Nygaard, der ud over at være formand for Danmarks Idrætsforbund (DIF) også er vicepræsident i Den Europæiske Olympiske Komité (EOC), der arrangerer European Games.

- Der er sket en lille fremgang, så der i to-tre grene mere er OL-pladser på spil. Det er en lille, men ikke tilstrækkelig udvikling. Den klare ambition er, at der i 2023 er direkte pladser til OL i Paris i alle idrætter, siger Niels Nygaard.

Disse udøvere repræsenterer Danmark ved European Games i Minsk Atletik Mathilde U. Kramer (100 meter)

Mette Graversgaard (100 meter hæk)

Janne Nielsen (længdespring)

Marie Vestergaard (spydkast)

Sara Slott Petersen (mixed 4x400 meter)

Ida Karstoft (mixed 4x400 meter)

Helene Holm Gottlieb (The Hunt 600 meter)

Astrid Glenner-Frandsen (The Hunt 200 meter)

Frederik Schou-Nielsen (100 meter)

Andreas F.L. Martinsen (110 meter hæk)

Jonas Kløjgaard Jensen (højdespring)

Benjamin Lobo Vedel (mixed 4x400 meter)

Gustav Lundholm Nielsen (mixed 4x400 meter)

Kristian Uldbjerg Hansen (The Hunt 800 meter)

Nicolai Hartling (The Hunt 400 meter) Reserver Anna Øbakke Lange

Olivia Thorsgaard

Mia Helene Mørck

Simon Hansen

Oliver Chabert

Kasper Olsen

Badminton Anders Antonsen (herresingle)

Mia Blichfeldt (damesingle)

Line Kjærsfeldt (damesingle)

Kim Astrup/Anders Skaarup (herredouble)

Majken Fruergaard/Sara Thygesen (damedouble)

Sara Thygesen/Niclas Nøhr (mixed double)

Boksning Ditte Ajaaja Frostholm (-60 kilo)

Frederik Lundgaard Jensen (-64 kilo)





Bordtennis Jonathan Groth (herresingle, hold)

Anders Lind (herresingle, hold)

Tobias Rasmussen (hold)





Bueskydning Maja Jager (recurve)

Anne Marie Dorscheus Laursen (recurve)

Randi Degn (recurve)

Tanja Jensen (compound)



Judo Lærke Marie Olsen (-63 kilo)

Emilie Sook (-70)



Kajak René Holten Poulsen (K1 1000m, K1 5000m og K2 1000m)

Nils Jensen Boe (K2 1000m)

Emma Aastrand Jørgensen (K1 200m, K1 500m, K1 5000m og K4 500m)

Line Langelund (K2 200m og K4 500m)

Julie Frølund Funch (K2 500m og K4 500m)

Pernille Knudsen (K2 500m og K4 500m)

Bolette Nyvang Iversen (K2 200m)



Karate Katrine Pedersen (-68)





Trampolin Benjamin Salo Kjær

Skydning Stine Nielsen (riffel)

Rikke Ibsen (riffel)

Anna Nielsen (riffel)

Jesper Hansen (skeet)

Emil Petersen (skeet)

Steffen Olsen (riffel)

Frederik Larsen (pistol)

Esben Jakobsen (riffel)

Mikkel Hansen (riffel) Vis mere Luk

Der er ellers arbejdet på sagen, efter European Games i 2015 for første gang blev afviklet i Baku.

- Det er en kontinuerlig forhandling og magtkamp i en løbende dialog med de internationale verdensforbund. De skal overbevises om, at det også er i deres interesse, at European Games bliver en succes, siger Nygaard.

Der famles altid i starten

Som isoleret sportsbegivenhed har European Games endnu ikke fået sit gennembrud, men konceptet er blevet finpudset for fire år siden.

I forhold til i 2015 er antallet af sportsgrene skåret ned fra 20 til 15 for at sikre den bedst mulige kvalitet. Eksempelvis er svømning fjernet, da stævnet for fire år endte som et ungdoms-EM, der devaluerede det samlede produkt.

- European Games skal finde sit rette niveau og sammensætning. Man vil altid famle sig lidt frem i starten om, hvorvidt det skal være EM i en masse idrætter og/eller kvalificerende til OL året efter.

- Vi vil prøve at bygge en tradition op, og Minsk bliver et skridt på vejen. Det kræver en årrække, inden det kan blive en institution, lyder det fra DIF-formanden.

Fredag er bueskytterne de eneste danskere i aktion. Med Maja Jager - sølvvinderen fra Baku - i spidsen skal de dyste i den indledende runde om seedninger til det videre forløb i turneringen.

European Games slutter 30. juni.