DIF ser fordele i coronapas

Et bevis på, at atleter, motionister og tilskuere er vaccineret mod coronavirus, kan blive en stor gevinst for idrætten i Danmark.

Det mener direktøren for Danmarks Idrætsforbund, Morten Mølholm Hansen, efter at regeringen onsdag præsenterede planerne for et såkaldt coronapas.

- Vi kan se værdien i et vaccinationspas for vores sektor i forbindelse med udenrigsrejser, tilskuerbegivenheder og større deltagerevents som motionsløb.

- I en gradvis genåbningsperiode, hvor man ikke er fuldstændig klar til at lukke op, kan det give mening at operere med vaccinepas og/eller test. Især hvis man har så hurtige lyntest, som vi har nu, lyder det fra direktøren.

I slutningen af februar vil man kunne se sin vaccination på sundhed.dk og dermed vise det i forbindelse med erhvervsrejser, hvis det er påkrævet.

Om tre-fire måneder forventes det digitale coronapas at være klar. Først skal regeringen sammen med Dansk Erhverv, Dansk Industri og kulturlivet finde frem til, hvad formålet mere præcis skal være.

Tidligere på ugen præsenterede fungerende finansminister Morten Bødskov planer om nyt dansk coronapas.

Intentionen er dog, at det skal være med til at åbne samfundet mere i forbindelse med en yderligere genåbning.

- Vi har selvfølgelig fuld respekt for, at man må genåbne i den takt, man mener, det er forsvarligt. Derfor presser vi heller ikke på for genåbning af vores sektor på en række områder i øjeblikket, siger Mølholm.

Han håber dog, at processen med coronapasset kan gå hurtigere og henviser til, at smittetallene på det seneste har været faldende.

- Derfor håber vi, at man kan lukke tidligere op - blandt andet for tilskuerdelen, siger Morten Mølholm.

DIF-chefen understreger, at han ser vaccinationsbeviserne som et oplagt middel til at få store sportsbegivenheder tidligere i gang. Derfor vil DIF gøre det klart, at et coronapas ikke skal være afgørende for åbningen af det almindelige foreningsliv.

- Foreningslivet skal være åbent for alle. Man skal ikke vise et vaccinationspas for at komme til fodboldtræning og sådan noget, siger han.