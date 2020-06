Døde under vildt rekordforsøg

Verdensmester-roeren Angela Madsen døde under sit forsøg på at ro solo fra Californien til Hawaii

Den tredobbelte verdensmester i roning Angela Madsen har på tragisk vis mistet livet, da hun forsøgte at ro over Stillehavet fra Californien til Honolulu på Hawaii.

Hun nåede desværre blot halvvejs på sin rejse, inden hun blev fundet død i vandet.

Det oplyser Angela Madsens kone, Debra, på Facebook.

Debra fik mistanke om, at der var noget galt, da Angela pludselig holdt op med at svare på sms'er.

- Det er med stor sorg, jeg må meddele, at Angela Madsen ikke kommer til at fuldføre sin solotur til Hawaii. Jeg fik den sidste besked fra hende lørdag aften. Søndag svarede hun ikke længere på mine beskeder.

- Jeg kunne se på sporingsudstyret, at det ikke så ud til, at Angela roede båden længere, men at den nærmere drev med strømmen, skriver Debra på Facebook og oplyser videre, at Angela havde oplyst, hun ville springe i vandet for at fikse et problem med båden.

Angela Madsen har bl.a. roet rundt om Storbritannien og over både Atlanterhavet og Det Indiske Ocean. Foto: Jeff Gritchen/Getty Images

Det er forsat uvist, hvad der tog livet af Angela Madsen.

Hendes lig blev opdaget af et fly fra USA's kystvagt, der reagerede prompte, da de modtog anmeldelsen. Liget var tøjret fast til båden, så det er sandsynligt, at noget er gået grueligt galt under hendes forsøg på at reparere båden. Dette er dog fortsat spekulation.

Angela Madsens lig blev bjærget nogle timer senere, da et fragtskib nåede frem til båden.

Angela Madsen vandt VM-guld i dobbeltsculler i 2003, 2004 og 2005. Hun vandt desuden OL-bronze ved de paralympiske lege i kuglestød i 2012.

Den kendte roer og sportsudøver mistede førligheden i sine ben i 1980, da en rygoperation gik galt.

Angela Madsen blev 60 år.

