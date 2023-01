DR jubler: - Hun var fremragende

Lørdag aften var der show i Jyske Bank Boxen i Herning.

En lang række af Danmarks største sportsstjerner var samlede til Sportsgalla 2022, og som vanligt skulle flere priser uddeles.

Blandt prismodtagerne var bryderen Turpal Bisultanov og fodboldspillerne Pierre-Emile Højbjerg og Stine Ballisager Pedersen.

Aftenens hovedpris - årets sportsnavn - gik til Tour de France-vinderen Jonas Vingegaard.

Det vakte opsigt, da Danmarks tidligere tennisdarling, Caroline Wozniacki, i december blev præsenteret som vært for showet.

Hun styrede løjerne sammen med DR's garvede sportsværter Tina Müller og Josefine Høgh.

Og det gjorde hun med bravur, mener Anders Kern Boje, der er underdirektør i DR.

- Caroline Wozniacki gjorde det fremragende som vært og faldt meget naturligt ind i selskabet med Tina og Josefine, siger han til Ekstra Bladet.

- Desuden var det prikken over i’et at kunne indlemme Caroline i Hall of Fame.

Ud over værtstjansen blev Caroline Wozniacki også det nye navn i Sportens Hall of Fame. Foto: Claus Bonnerup

Wozniacki blev til Sportsgalla 2022 optaget som det 39. medlem af Sportens Hall of Fame.

Dagen derpå er man hos broadcasteren DR særdeles glade for lørdagens sending.

- Vi er ovenud tilfredse med Sport 2022, siger Anders Kern Boje.

- Det var en fantastisk aften i Boxen med mange rørende øjeblikke, hvor sportens ildsjæle og nogle af Danmarks største sportspræstationer blev hyldet, som de fortjener det.