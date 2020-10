Dramatisk skilsmisse

Den tidligere verdensmester i rytmisk gymnastik Daria Dmitrieva og ishockey-spilleren Alexander Radulov gik fra hinanden, da den russiske gymnast fandt ud af, at manden sendte intime beskeder til andre kvinder.

Parret skiltes efter to års ægteskab, hvor Daria Dmitrieva til sidst blev skør over sin daværende mands flirten.

Daria Dmitrieva har mange guldmedaljer samt en olympisk sølvmedalje i rytmisk gymnastik på CV'et. Foto: Gregory Bull/Ritzau Scanpix

Daria Dmitrieva fortæller ifølge RT.com, at hun endda hyrede en privatdetektiv, så hun kunne holde øje med sin mand.

- Vi opdagede, at han skrev med en pige fra Tver (red. russisk by), som han var sammen med før mig. Jeg skrev til hende, at hun skulle stoppe og advarede hende om problemer, men hun skrev bare til ham fra andre profiler. Jeg sad som en slags hacker og kunne læse det hele.

Parret gik ifølge Daria Dmitrieva fra hinanden efter et skænderi, hvor gymnasten pakkede sin kuffert og tog i lufthavnen, mens Radulov tog til hockey-kamp.

Russiske Alexander Radulov, der nu spiller for Dallas Stars i NHL, har efter skilsmissen betalt for en bil til ekskonen, samtidig med at han betalte underholdsningsbidrag 18 måneder i forskud, da de sammen har en søn. Daria Dmitrieva fortryder heller ikke, at hun var gift ishockeyspilleren, som, hun sagtens kan se, er en god mand.

Alexander Radulov har spillet for Dallas Stars i den amerikanske bedste ishockey-liga siden 2017. Foto: Chris Szagola/Ritzau Scanpix

Dmitrieva indrømmer også, at hun sagtens kunne bruge en million om dagen, da hun var gift med med Alexander Radulov.

Det er ikke en million danske kroner, der er tale om, men derimod en million amerikanske dollars, som den russiske gymnast uden problemer kunne bruge.

- Jeg kunne nemt bruge en million om dagen. Jeg er en shopaholic. I løbet af en måned kunne jeg bruge ret mange penge på tøj, på tasker og på sko.

Hun fortæller også, at parret næsten altid spiste på restaurant, fordi hun ikke bryder sig om at lave mad. Engang da hun forsøgte, endte det med, at Radulov blev syg.

Den russiske ishockey-spiller skulle efter sigende have tjent 35 millioner dollars (220 millioner kroner) i sin karriere, men Dmitrieva vidste ikke, hvor meget manden tjente. Kun at det var meget.

Han fortalte hende, at hun bare skulle tage af den store pengekasse i hjemmet, hvis hun manglede noget.

Forbruget blev alligevel for stort for Radulov, der fortalte konen, at det ikke var okay at bruge så mange penge.

