Dream Team-legende coronaramt

Beder andre om at passe godt på sig selv

- Denne virus er alvorlig og må ikke tages for let. Jeg opfordrer alle til at opføre sig ansvarligt og passe godt på jer selv og jeres kære.

Opfordringen kommer fra Dream Team-legenden Patrick Ewing, som på Twitter fortæller, at han er en af mange tusinde amerikanere, der er ramt af covid-19. Lige nu er basketballlegenden isoleret på et hospital i Georgetown nær Baltimore.

Den 57-årige tidligere stjernespiller hos New York Knicks er i dag træner på Georgetown University.

Samtidigt kan Ewing berolige omgivelserne med, at der ikke er andre smittede på Georgetown Universitys basketballhold.

Patrick Ewing jubler i 1994 efter at have slået Chicago Bulls ud i semifinalen i NBA Playoff. De tabte finalen til Indiana Pacers og tabte også finalen i 1999. Ewing spillede for Knicks i 15 år, og hans nummer 33 benyttes ikke længere af New York-holdet. Foto: Bill Kostroun/Ritzau Scanpix

Den coronaramte basketballstjerne var med, da USA's Dream Team så dagens lys ved OL i Barcelona 1992.

Efter ydmygelsen ved OL i Seoul, hvor det daværende Sovjetunionen slog basketballspillets hjemland i semifinalen, fik NBA-stjernerne grønt lys til at spille med. Hidtil stillede amerikanerne med hold af amatører.

Patrick Ewing var en af de største på det hold, som også bestod af de Netflix-aktuelle stjerner, Michael Jordan og Scottie Pippen fra Chicago Bull og L.A. Lakers' Magic Johnson.

USA's drømmehold fejede al modstand til side og vandt OL-finalen over Kroatien med 32 point, 117-85, blandt andet på 21 point af Patrick Ewing.

Patrick Ewing - her samme med Charles Barkley - var en grundpillerne på det oprindelige amerikanske Dream Team i basketball. Foto: Susan Ragan(Ritzau Scanpix

