Drømmer om OL-guld

Efter et vellykket verdensmesterskab på Bagsværd Sø kan roeren Emma Aastrand Jørgensen se tilbage på en flot, medaljerig sæson.

Til OL i Tokyo vandt Emma Aastrand bronze i både 200 og 500 meter enerkajak, og til VM blev det til guld i 200 meter enerkajak og bronze i 500 meter enerkajak.

Der er meget at være tilfreds med og nyde, men roeren er allerede begyndt at spejde mod OL i Paris 2024 og en potentiel guldmedalje.

- Alle dem, der ikke har en OL-guldmedalje, drømmer om det, og jeg er selvfølgelig en af dem. Det er tidligt at snakke om, men vi skal være realistiske omkring det, og der vil jeg være ærlig og sige, at jeg drømmer om guld en dag, siger hun.

For mange af de internationale roere har det været en ekstra lang og hård sæson, fordi coronapandemien har medført, at de store internationale konkurrencer har ligget tæt op ad hinanden.

Normalt er der aldrig VM i et OL-år, og det har Emma Aastrand også kunnet mærke.

- Det har været en lang, men god sæson. Man kæmper rigtig meget mentalt og fysisk efter OL, så jeg er kommet rigtig godt oven på op til VM, og det er jeg meget tilfreds med, siger hun.

Med det overståede VM er Emma Aastrand på vej til en mindre hektisk hverdag, og det glæder hun sig til. Hun er for nylig startet på studie, og så er der en længe ventet ferie i horisonten.

- Jeg skal ud og have nogle gode grin og hygge mig med den klasse, jeg er kommet i. Og så har jeg faktisk ferie i uge 42. Det kan jeg ikke huske, hvornår jeg sidst har haft, så der tror jeg, at jeg skal ud at rejse, hvis ellers jeg kan skrabe nogle penge sammen til det.

- Efter den gode sæson, jeg har haft, synes jeg godt, jeg kan tillade mig at nyde det, og så tager vi alt det andet til den tid, siger den dobbelte VM-medaljevinder med et smil.