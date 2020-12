Dropper kontroversielt navn

Det skal være slut med tilnavnet Indians hos det amerikanske baseballhold, der i dag er kendt som Cleveland Indians.

Baseballholdet bekræfter mandag aften dansk tid, at holdet dropper sit indianske tilnavn og arbejder med at finde et nyt tilnavn til holdet.

Det arbejde har stået på siden juli, oplyser holdet, men man er endnu ikke kommet frem til et nyt navn. Sikkert er det dog, at det ikke skal opkaldes efter en amerikansk befolkningsgruppe.

- Vi tror, at vores organisation kan være et fællesskab, der forener folk og bringer dem tætter på hinanden, og vi tror, at et nyt tilnavn vil være med til at gøre det i højere udstrækning, skriver holdet.

Beslutningen kommer, efter at NFL-holdet Washington efter sponsorpres tidligere på året valgte at fjerne tilnavnet Redskins og dets logo.

Den beslutning faldt sammen med en bredere debat om racisme i USA i kølvandet på den sorte mand George Floyds død under en anholdelse i Minneapolis i maj.

Cleveland-fansene ses her under en MLB-kamp i 2017. - Foto: Usa Today Sports/Ritzau Scanpix

Efter Washingtons beslutning meldte Cleveland ud, at klubben også ville overveje sidste del af holdnavnet. Og nu er det altså vedtaget, at det skal skiftes ud.

Cleveland har heddet Indians siden 1915. Før det har holdet heddet Broncos, Blues og Naps.

Holdejer og formand Paul Dolan siger, at han efter samtaler og beretninger med andre amerikanere har fået en større forståelse for, at tilnavnet Indians for nogle kan virke diskriminerende frem for inkluderende.

- Indians vil altid være en del af vores historie, men nu er det tid til at flytte os fremad, så vores fans kan forenes under et nyt navn, siger holdejeren.

For to år siden fjernede Cleveland Indians den grinende høvding ved navn Chief Wahoo, som er holdets maskot, fra holdtrøjer og -kasketter.

Det blev flere steder mødt med opbakning, men herefter opfordrede flere også til, at tilnavnet Indians også skulle droppes.

