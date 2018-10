Efter 40 år - DR-stjerne færdig på sporten

DR Sporten blev varslet som en af de redaktioner i DR, der ville blive hårdt ramt af besparelser.

Det er de imidlertid sluppet godt ud af, da de helt undgår fyringer på redaktionen, mens tre medarbejdere har valgt at tage imod en ordning med frivillig fratrædelse.

En af de tre medarbejdere, som har valgt en frivillig fratrædelse, er den rutinerede journalist Henrik Brandt, som har arbejdet på DR Sporten i over 40 år.

Han er ved godt mod og fuldstændig afklaret med sin beslutning.

- Jeg fylder jo 70 i min frivillige fratrædelses-periode, så der er god harmoni i det, og det faldt helt naturligt at tage den beslutning.

- Der var samtidig den mulighed, at jeg ved min fratrædelse kunne hjælpe en anden, som ellers var endt i en dårlig situation, siger han til Ekstra Bladet.

Foto: DR

Brandt har lavet sportsnyheder til radioen i noget, der nærmer sig en menneskealder, og sidste sommer rykkede hele redaktionen så til Aarhus.

DR fortjener ikke den medfart

Her flyttede Brandt ikke fysisk med, men han var med til at sætte det hele i gang på den nye adresse.

- Det er mit indtryk, at man var glad for, at jeg rykkede med til Aarhus for at sætte det hele igang.

- Jeg vidste også, at der var begrænset tid på, hvor længe man kunne rende frem og tilbage, siger han.

Besparelserne i DR kommer på baggrund af en længere politisk diskussion om, hvad public service egentlig er, og hvad Danmarks Radio i så fald skal tilbyde brugerne.

- Det er et meget lille politisk flertal, der har gennemført de her besparelser.

- Jeg synes ikke, DR fortjener den medfart, de har fået, men vi er åbenbart blevet for store for nogen, siger han.

Han mener desuden, at besparelserne vil få stor betydning for den daglige nyhedsdækning.

- Man trækker rygraden lidt ud af Sporten ved ikke at sende de daglige sportsnyheder, siger han.

Nu skal Brandt i forbindelse med sin frivillige fratrædelse til at trappe ned på arbejdet, indtil han til sidst skal fratræde sin stilling helt.

- Så fader jeg ud i starten af næste år, når de daglige nyheder bliver nedlagt, siger han.