Efter forfærdelig ulykke: Nu er der nyt

Cricket-stjernen Rishabh Pant var tilbage i december involveret i et voldsomt trafikuheld. Nu reagerer inderen for første gang siden ulykken

Cricket-fans over hele verden fik sig et gedigent chok, da nyheden og Rishabh Pants voldsomme trafikulykke prægede nyhederne.

Den 25-årige stjerne ramte autoværnet på motorvejen, hvorefter han bil fløj rundt to gange og gik i brand.

Ifølge BBC blev Pant søvnig og var ved at falde hen bag rattet, da ulykken indtraf.

Stjerne i frygtelig ulykke

Pants Mercedes var i den bedste stand efter ulykken. Foto: Ritzau Scanpix

Det er små tre uger siden, at ulykken indtraf og nu har Pant for første gang givet lyd fra sig på sin Twitter.

'Jeg er taknemmelig og glad for al den support og de hilsener jeg har fået. Jeg er glad for at kunne fortælle, at operationen var en succes.'

'Genoptræningen er allerede startet, og jeg er klar til de udfordringer, der venter,' skriver Pant og takker sine fans, holdkammerater og myndigheder for den store hjælp.

Annonce:

Inderen havde dog en hel speciel tak til to mænd, der angiveligt hjalp ham lige efter ulykken og sørgede for, at han kom sikkert på hospitalet.

'Jeg har nok ikke kunne takke alle personligt, men jeg bliver nødt til at anerkende disse to helte, som hjalp mig med at komme sikkert på hospitalet efter uheldet.'

'Rajat Kumar & Nishu Kumar, tak. Jeg vil for evigt være taknemmelig og forgældet.'

Rishabh Pant er en af de unge stjerneskud på cricket-scenen i Indien og det indiske landshold.

Han er desuden ambassadør for den indiske delstat Uttarakhand, hvor han stammer fra.