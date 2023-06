Efter to års pause: Superstjerne gør comeback

Simone Biles trak mange overskrifter verden over under OL i Tokyo for to år siden.

Her valgte den 26-årige superstjerne nemlig at trække sig for at fokusere på sit mentale helbred.

Siden har du ikke set den dygtige gymnast i konkurrence, men det bliver der snart lavet om på.

Simone Biles vil nemlig deltage i 'US Classic' tæt på Chicago 5. august senere på sommeren. Det skriver AP News.

Som skrevet længere oppe valgte amerikaneren at sige farvel til OL i Tokyo for at fokusere på sit mentale helbred.

Simone Biles er klar til comeback. Foto: Loic Venance/Ritzau Scanpix

Simone Biles er en af rigtig mange atleter, som er blevet udsat for et seksuelt overgreb af Larry Nassar. Han har tidligere fungeret som læge på det amerikanske landshold inden for gymnastik.

Et par måneder efter OL i 2021 satte Simone Biles nogle ord på hele situationen.

- Hvis du ser tilbage på, hvad jeg har været igennem de seneste syv år, burde jeg aldrig have haft en plads på det olympiske hold, sagde hun til New York Magazine og fortsatte:

- Jeg skulle have stoppet inden Tokyo, efter Larry Nassar havde været i medierne i to år. Det blev for meget.

Simone Biles er den mest succesfulde gymnast i USA gennem tiderne. Hun har i løbet af sin imponerende karriere vundet 32 OL- og VM-medaljer.