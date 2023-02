Kun i Ekstra Bladet

LeBron James har nået alt, hvad en basketballspiller kan drømme om. Men alligevel har han fortsat en drøm.

Også selvom han har vundet NBA fire gange, OL to gange og er hovedrig efter at have skrevet under på lukrative spillerkontrakter og sponsorater. Og natten til onsdag slog Kareem Abdul-Jabbar ellers uslåelige scoringsrekord i NBA på 38.