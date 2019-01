Efterlader sporten i chok: Verdensmester død - blev bare 37 år

Efter blot et halvt års sygdom, døde den 37-årige tidligere verdensmester i hurtigløb på skøjter Paulien van Deutekom natten mellem 2. og 3. januar af lungekræft.

Det skriver det hollandske medie NOS.

Hun efterlader sig ægtemand og parrets blot etårige datter.

Foreløbig har det været yderst sparsomt med oplysninger om Van Deutekoms dødsfald.

Paulien van Deutekom betragtes ikke som et af de største talenter, Holland har set i hurtigløb på skøjter. Hun regnes dog for et utrolig godt eksempel på, hvor langt man kan komme med hårdt arbejde.

- Hun var aldrig exceptionelt talentfuld men opnåede alligevel enestående præstationer. Hun var et bevis på, at en almindelig person kan gøre exceptionelle ting, siger den tidligere skøjtestjerne og holdkammerat til Van Deutekom Erben Wennemars til NOS.

Efter imponerende resultater i World Cup'en i 2005 fik hun året efter lov at træne med stjernerne Renate Groenewold og Ireen Wüst på TVM-holdet. Her gjorde hun bemærkelsesværdige fremskridt og kunne to år senere lade sig kåre som verdensmester i Berlin - efter sejr i finalen over netop Wüst.

Det skulle vise sig at blive det helt store klimaks i karrieren, hvor hun efterfølgende pådrog sig skader og ikke formåede at komme tilbage til den absolutte top igen. Hun stoppede karrieren i 2012 som 31-årig.

Netop Wüst skulle vise sig at blive en nær ven, og hun skrev en meget følelsesladet opdatering på Instagram i forbindelse med dødsfaldet.

- Kære Buuf, veninde og kære ven. Hvor er jeg stolt af dig. Du kæmpede og kæmpede en uretfærdig kamp, du ikke kunne vinde. Men så fuld af glæde over livet og altid positiv! Hvor jeg savner dig, men jeg er samtidig taknemmelig for at du var min Buuffie, skriver Wüst.

- Jeg har lært så meget af dig...lært at se uden at dømme og se det positive i alt. Vores venskab er mere end specielt, det er kærlighed! Buuf, jeg elsker dig! For altid.

Den norske skøjteløber Maren Haugli, der konkurrerede med Van Deutekom, er i chok, fortæller hun til den norske avis Verdens Gang.

- Hun var et stort idrætsmenneske, og jeg husker hende som jordnær og mild. Og et arbejdsjern som arbejdede knaldhårdt for resultaterne. At hun nu er væk er uforståeligt, siger hun.

Efter karrieren arbejdede hun som ekspert for NOS, mens hun også har deltaget i et reality-program.

- Vi vidste, at Paulien var syg, men det er chokerende, at hun er død i så ung en alder, fortæller Herman de Haan, der er direktør i det hollandske skøjteforbund, KNSB, i en pressemeddelelse.

Se også: Caroline hylder sin far: - Han er en klippe

Se også: Mirakel-operation er booket: VM-legende vil rejse sig fra kørestolen

Se også: Sindssyg indtjening: Boksede i to minutter - tjente 60 millioner kroner!

Se også: Tragisk baggrund: Legenden fik rørende julegave