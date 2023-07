Efterlyst skakstjerne får statsborgerskab

Sara Khadem er ikke længere iraner. I hjemlandet er hun efterlyst for ikke at bære hijab

Det er godt et halvt år siden, Sara Khadem optrådte uden hijab ved VM i lynskak i Kasakhstan.

Siden har den iranske kvinde, der egentlig hedder Sarasadat Khademalsharieh, været bosat i Spanien, fordi hendes hjemland, Iran, har udstedt en arrestordre på hende.

Forleden kom meldingen så fra det spanske justitsministerium, at 26-årige Khadem er blevet tildelt spansk statsborgerskab.

Sandsynligvis en stor lettelse for skakspilleren - og sandsynligvis til stor frustration for det iranske styre.

Hendes beslutning om at stille op uden hijab skulle ses som en reaktion på Mahsa Aminis dødsfald i Iran i september.

Amini døde i moralpolitiets varetægt, efter hun havde valgt ikke at efterleve myndighedernes krav til påklædning. Dødsfaldet førte til protester i massevis, og myndighederne har som følge deraf henrettet en række personer.

Sara Khadem ved VM i Almaty i december. Foto: Pavel Mikheyev/Reuters/Ritzau Scanpix

Spaniens justitsminister, Pilar Llop, kalder i forbindelse med offentliggørelsen af statsborgerskabet Khadems sitation for 'ekstraordinær'.

I januar mødtes Khadem med Spaniens premiereminister, Pedro Sánchez, der fortalte, at han var inspireret af hende:

- Jeg har lært meget i dag af en kvinde, der inspirerer mig. At min støtte til kvindelige udøvere. Jeres eksempel bidrager til en bedre verden, tweetede han.

Sara Khadem forklarede i februar til nyhedsbureauet AFP, at hendes beslutning om ikke at bære hijab, som iranske kvinde ellers er tvunget til at bære i det offentlige rum - uanset hvor i verden de befinder sig - skulle ses som støtte til de protester og demonstrationer, der fulgte i kølvandet op Mahsa Aminis dødsfald.