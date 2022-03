Ekspert advarer: Hun kan blive Putins gidsel

Det er aldrig nogen god idé at blive snuppet i en russisk lufthavn med kontrabande som cannabisolie i kufferten.

Men når der sker på et tidspunkt, hvor Rusland har invaderet Ukraine og er på kant med de fleste nationer på kloden, så kan situationen blive rigtig ubehagelig. Det kan amerikanske Brittney Griner skrive under på.

Hun blev anholdt i en lufthavn udenfor Moskva, da toldere angiveligt fandt den ulovlige væske i hendes bagage. En handling, der ifølge russisk lov kan koste den amerikanske landsholdsspiller og dobbelte olympiske guldvinder ti år bag tremmer.

Konsekvenserne kan dog blive langt alvorligere. Sådan lyder advarslen fra Evelyn Farkas, der fra 2012-15 var amerikansk viceforsvarsminister med ansvar for Rusland og Ukraine.

Hun frygter, at Griner kan ende med at blive brugt som et værdifuldt gidsel i Vladimir Putins kyniske magtspil. Det skriver Yahoo Sports.

- Hvis vi vil have hende ud af fængslet, vil Rusland stille nogle betingelser. Det kunne være en udveksling af fanger. De kunne også bruge situationen som en skjult trussel eller et middel til afpresning, hvis de ønsker, at vi gør noget - eller ikke gør det. Under alle omstændigheder kan det være brugbart for dem, vurderer hun.

Tilskuerne ved en amerikansk universitetskamp viser deres støtte til Brittney Griner. Foto: Ritzau Scanpix

Også William Partlett, der er professor ved Melbourne Law School og ekspert i russisk politik, udtrykker bekymring for Brittney Griners situation.

Han understreger, at den amerikanske basketballstjerne er i større risiko nu, fordi Rusland er i krig og under stort pres på grund af de voldsomme internationale sanktioner.

Dels, fordi størstedelen af det amerikanske diplomati i Moskva er lukket ned, og dels, fordi hun i den nuværende situation næppe kan forvente en fair rettergang.

- Det er sandsynligt, at dommeren og efterforskerne afventer instruktioner oppefra i forhold til, hvordan de skal forholde sig. Det kan blandt andet være, at de forsøge at bruge hendes løsladelse som et forhandlingsmiddel, siger han og fortsætter.

- Måske har de amerikanske myndigheder nogen, de kan løslade. Men der vil ikke blive tale om at lette på sanktionerne, vurderer Wiilliam Bartlett.

Griner har siden 2013 spillet for Phoenix Mercury i den bedste amerikanske kvindeliga, WNBA.

Ved siden af har hun i perioder også repræsenteret Zhejiang Golden Bulls i Kina og UMMC Ekaterinburg i Rusland. Hun har vundet olympisk guld med USA i 2016 og 2020, ligesom hun to gange har været med til at vinde VM.

