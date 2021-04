Ekspertgruppe anbefaler åbning for tilskuere til indendørs sportsbegivenheder

Ekspertgruppen for store begivenheder anbefaler, at man kan åbne for siddende tilskuere til indendørs sportsbegivenheder.

Det gælder eksempelvis håndbold og ishockey.

Anbefalingen er baseret på den såkaldte superligaordning.

En genåbning for tilskuere til indendørs sport skal således ske med tilskueropdeling i sektioner. I første omgang anbefales maksimum 500 tilskuere i hver sektion.

Sådan lyder det i en 54 sider lang rapport, som ekspertgruppen har offentliggjort fredag eftermiddag.

Ekspertgruppen har generelt set på, hvordan begivenheder med større forsamlinger af publikum kan afvikles sundhedsmæssigt forsvarligt.

Anbefalingerne fra ekspertgruppen er et oplæg til politisk diskussion, og intet er dermed besluttet endnu.

Ekspertgruppen har set på både udendørs og indendørs begivenheder, og reglerne er mere eller mindre de samme.

Ekspertgruppen arbejder med en fase 1 og en fase 2, og anbefalingerne i de to faser adskiller sig en lille smule.

Lige nu er vi i fase 1, og når alle sårbare personer og personer over 50 år, der ønsker det, er vaccineret med første stik, kan man igangsætte fase 2.

I fase 1 anbefaler ekspertgruppen, at man til både udendørs og indendørs sportsbegivenheder kan lukke op til 500 tilskuere ind i hver sektion.

Indendørs er der imidlertid et pladskrav på to kvadratmeter per person, og der skal være fokus på ventilation fremgår det.

Hvis man beslutter, at det er forsvarligt at igangsætte fase 2, kan man lukke op til 1000 siddende tilskuere ind i hver sektion, mens der indendørs fortsat er et pladskrav på to kvadratmeter per person.

Ekspertgruppen skriver desuden, at 'tilskueraktiviteter såsom råb og skrig bør undgås, da det er veldokumenteret, at der er en øget risiko for smitteudbredelse i forbindelse med fx sang og råb'.

Det fremgår desuden, at smitterisikoen ved indendørs begivenheder er middel. Ved udendørs begivenheder er den lav til middel.

Smitterisikoen kan imidlertid mindskes, hvis kravet om en gyldig test er på 24 timer.