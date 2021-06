Emma er brandvarm: - Dejlig følelse

Kajakroeren Emma Aastrand Jørgensen viste topform inden OL, da hun vandt hele tre medaljer under weekendens EM i Polen

Emma Aastrand Jørgensen kan tage hjem med to guldmedaljer og en bronzemedalje i bagagen efter et flot EM i Polen.

Den første guldmedalje blev sikret lørdag i 200 meter enerkajak, imens den anden guldmedajle kom i hus søndag i 500 meter enerkajak. I begge løb førte danskeren fra start til slut.

Desuden var den succesfulde dansker om søndagen også med til at vinde bronze i 500 meter firerkajak. Det var derfor en glad og tilfreds Emma Aastrand Jørgensen, Ekstra Bladet talte med efter weekendens løb.

- Det er en meget dejlig følelse. Det er en god optakt til OL, der er kommet nogle flere løb til, der giver erfaring, så det er en god følelse at stå med.

Danskeren førte fra start til slut i de to løb, hun vandt guld under weekendens EM. Foto. Adam Warzawa/Ritzau Scanpix

Ude fra ser det ud til, at den danske kajakroer er i topform, hun mener dog selv, at hun godt kan blive endnu bedre.

- Jeg synes stadig, der er nogle ting, der skal udvikles, og jeg tror også, at jeg kan blive hurtigere. Man begynder selvfølgelig at fintune på formen nu. Vi er ved at være der, men der mangler stadig lidt.

Den 25-årige kajakroer er en Danmarks største medaljehåb til sommerens OL i Tokyo, og håbet er ikke blevet mindre efter weekendens succesfulde EM.

Til OL i 2016 i Rio de Janeiro lykkedes det Emma Aastrand Jørgensen at vinde sølv i 500 meter enerkajak. Danskeren er dog selv meget ydmyg omkring sine chancer, selvom hun går efter toppen.

- På min enerdistance er det top fem, og i fireren skal vi i finalen, og der kan alt ske. Det bliver nogle pissehurtige både - både i eneren og fireren, siger Emma Aastrand Jørgensen og fortsætter:

- Men jeg vil da gøre mit bedste for at levere lige så gode resultater. Jeg ved, at der er rigtig mange dygtige piger i alle lande, så det bliver hårdt. Men jeg vil gøre mit bedste.

Det blev til en sølvmedalje, da Emma Aastrand Jørgensen roede 500 meter enerkajak til OL i Rio de Janiero i 2016. Foto: Matt York/Ritzau Scanpix.

Det bliver dog ikke til den store fejring efter weekendens flotte resultater. Den danske kajakroer skal nemlig holder fokus på resten af sæsonen, hvor der både venter VM og selvfølgelige legene i Tokyo.

- Vi skal på en bustur hjemad, så det bliver meget stille og roligt.